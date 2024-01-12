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Лайфхаки — як спуститися заледенілим схилом та не розтрощити авто

12 січня 2024 11:38
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Авто на крижаному схилі: правила спуску для збереження машини
Дотримання правил зимового кермування забезпечить безтурботний спуск обмерзлим схилом. Фото: peninsuladailynews.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Спуск на авто зі схилу, вкритого кригою, потребує дотримання правильної техніки кермування. Адже важливо не втратити контроль над машиною, щоб не потрапити в аварійну ситуацію.

Про це написав Hyser.

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Контроль швидкості

Скидати швидкість потрібно до вершини схилу, адже занадто швидкий рух може призвести до втрати керування. Плавне уповільнення допомагає уникнути ризику ковзання.

Черговість гальм та керма

Не потрібно одночасного натискати на гальма та викручувати кермо, бо можна втратити контроль над автомобілем та отримати обертання машини.

Не прискорюйтеся на поворотах

Не тисніть педаль газу на поворотах, позаяк це може знизити зчеплення передніх коліс із дорогою. Прискорюйтеся лише на прямих ділянках задля підтримки стійкості автомобіля.

Безпечніші ділянки

Рухайтеся ближче до правого краю дороги або навіть по узбіччю, де сніг менш ущільнений й надає краще зчеплення.

Якщо авто почало ковзати, а зупинитися майже неможливо, спробуйте притиснути автомобіль до снігового бортика:

  • під'їжджайте до бортика під кутом;
  • різко обертайте керма ліворуч перед зіткненням, щоб забезпечити бічне притискання.

Раніше ми писали, чому двигун автомобіля не заводиться в мороз та як цього уникнути. Також повідомляли, чого не можна робити водіям під час хурделиці.

авто
зима
лайфхаки
поради
автомобіль
безпека

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