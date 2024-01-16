Лайфхак: как справиться с налипанием снега на колесные арки и брызговики авто

Использование водоотталкивающих средств обеспечит сохранность автомобиля зимой. Фото: reddit.com

Снег, смешанный на дорогах с реагентами и песком, прекрасно прилипает к колесным аркам и брызговикам, что создает серьезные проблемы для автомобилей и их владельцев. Избежать неприятностей не сложно, нужно только озаботиться этим вопросом.

О простом способе профилактики сообщил Hyser.

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Как обезопасить авто от снега

Самый простой способ — использовать смазку, которая отталкивает влагу. Самой известной из них является американское средство WD-40. Хотя на рынке полно аналогичных смазочных масел: PiTon, Nowax Cobra NX-40, XADO, Auto Assistance и т.д. Эти универсальные спреи помогают предотвращать налипание снега и грязи на колесных арках и брызговиках.

Регулярная обработка этих частей авто водоотталкивающими средствами создает защитный слой, что снижает возможности налипания, а также облегчая процесс очистки, когда снег все же прилип.

Как бороться с образованием льда

Важно регулярно удалять снег с подкрылков и брызговиков, чтобы не образовался лед, который может привести к повреждению автомобиля.

Если автолюбитель прозевал этот момент и лед уже образовался, лучше не пытаться сбить его механическим способом, ведь в таком случае возникает риск поцарапать кузов машины. Следует заехать в теплое место и дождаться оттаивания льда.

Профилактика льда на подкрылках

тщательно очистить поверхность от снега;

обработать поверхность универсальным спреем;

дождаться полного высыхания средства.

Таким образом вы создадите защитный слой, который будет отталкивать влагу, и в общем упростит уход за автомобилем зимой.

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