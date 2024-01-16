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Експерти пояснили, як боротися з поширеною зимовою проблемою для авто — лайфхак

16 січня 2024 11:46
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Лайфхак: як впоратися з налипанням снігу на колісні арки та бризковики авто
Використання водовідштовхуючих засобів забезпечить збереження автомобіля взимку. Фото: reddit.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Сніг, змішаний на дорогах з реагентами та піском, чудово прилипає на колісні арки та бризковики, що створює серйозні проблеми для автомобілів та їхніх власників. Уникнути неприємностей не складно, потрібно лише перейнятися цим питанням.

Про простий спосіб профілактики повідомив Hyser.

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Як убезпечити авто від снігу

Найпростіший спосіб — використати мастило, яке відштовхує вологу. Найвідомішим з них є американський засіб WD-40. Хоча на ринку повно аналогічних мастил: PiTon, Nowax Cobra NX-40, XADO, Auto Assistance тощо. Ці універсальні спреї допомагають запобігати налипанню снігу та бруду на колісних арках та бризковиках.

Регулярна обробка цих частин авто водовідштовхуючими засобами створює захисний шар, що знижує можливості налипання, а також полегшуючи процес очищення, коли сніг все ж таки прилип.

Як боротися з утворенням криги

Важливо регулярно видаляти сніг з підкрилок та бризковиків, щоб не утворився лід, який може призвести до пошкодження автомобіля.

Якщо автолюбитель прозівав цей момент й крига вже утворилася, краще не намагатися збити її у механічний спосіб, адже у такому випадку виникає ризик подряпати кузов машини. Варто заїхати в тепле місце та дочекатися відтавання льоду.

Профілактика льоду на підкрилках

  • ретельно очистити поверхні від снігу;
  • обробити поверхню універсальним спреєм;
  • дочекатися повного висихання засобу.

Таким чином ви створите захисний шар, який відштовхуватиме вологу, та й загалом спростить догляд за автомобілем взимку.

Раніше ми писали, як взимку тримати фари автомобіля в абсолютній чистоті. Також пояснювали, чому авто витрачає забагато оливи та, як це усунути.

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автомобіль

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