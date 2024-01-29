Експерти розповіли, чому може занести авто на дорозі навіть попри зимові шини

Взимку машину може занести без видимих причин. Фото: mytwintiers.com

Буває, що навіть за наявності нових зимових шин автомобіль починає водити по зимовій дорозі. Експерти назвали основні фактори, що впливають на таку поведінку машини.

Причини нестійкості авто можуть бути об'єктивними, що не залежать від автовласника, та суб'єктивними, котрі водію обов'язково потрібно розв'язати перед тим, як рушити в дорогу.

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Об'єктивні причини

Неоднорідне покриття дороги. Під одним колесом може бути лід, під іншим — чистий асфальт.

Поперечний ухил дороги, її колійність.

Сильний боковий вітер.

Суб'єктивні причини

Порушення кутів установки передніх та задніх коліс.

Порушення паралельності осей.

Не повністю розгальмоване колесо. При гальмуванні механізми мають працювати синхронно.

Шини з невивіреним тиском.

Тиск в колесах

Останній пункт є найпоширенішою помилкою водіїв взимку. Якщо колеса накачані слабо, то машину починає водити на дорозі з боку в бік. Ще складніше буде під час входу в поворот, коли може статися залом покришки й автомобіль зійде з траєкторії.

Річ у тім, що на вулиці повітря всередині шини починає поступово охолоджуватися, а тиск падає на близько 0,1 атмосфери кожні 8 °C. В результаті від нормального тиску у 2,2-2,4 атмосфери залишається 1,8-2 атм. У підсумку шини втрачають пружність, а машина — стійкість.

Раніше ми писали, чому разом з відлигою починають рипіти гальма. Також розповідали про нюанси поводження двигуна авто взимку.