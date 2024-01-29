Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Почему даже с хорошей зимней резиной автомобиль неустойчив на дороге — главные причины arrow

Почему даже с хорошей зимней резиной автомобиль неустойчив на дороге — главные причины

29 января 2024 11:46
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Эксперты рассказали, почему может занести авто на дороге даже с зимними шинами
Зимой машину может занести без видимых причин. Фото: mytwintiers.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Бывает, что даже при наличии новых зимних шин автомобиль начинает водить по зимней дороге. Эксперты назвали основные факторы, влияющие на такое поведение машины.

Причины неустойчивости авто могут быть объективными, не зависящими от автовладельца, и субъективными, которые водителю обязательно нужно решить перед тем, как отправиться в путь.

Читайте также:

Объективные причины

  • Неоднородное покрытие дороги. Под одним колесом может быть лед, под другим — чистый асфальт.
  • Поперечный уклон дороги, ее колейность.
  • Сильный боковой ветер.

Субъективные причины

  • Нарушение углов установки передних и задних колес.
  • Нарушение параллельности осей.
  • Не полностью расторможенное колесо. При торможении механизмы должны работать синхронно.
  • Шины с невыверенным давлением.

Давление в колесах

Последний пункт является самой распространенной ошибкой водителей зимой. Если колеса накачаны слабо, то машину начинает водить на дороге из стороны в сторону. Еще сложнее будет при входе в поворот, когда может произойти залом покрышки и автомобиль сойдет с траектории.

Дело в том, что на улице воздух внутри шины начинает постепенно охлаждаться, а давление падает около 0,1 атмосферы каждые 8 °C. В результате от нормального давления у 2,2-2,4 атмосферы остается 1,8-2 атм. В итоге шины теряют упругость, а машина — стойкость.

Ранее мы писали, почему вместе с оттепелью начинают скрипеть тормоза. Также рассказывали о нюансах поведения двигателя авто зимой.

ремонт
авто
лайфхаки
советы
автомобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме