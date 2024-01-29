Эксперты рассказали, почему может занести авто на дороге даже с зимними шинами

Зимой машину может занести без видимых причин. Фото: mytwintiers.com

Бывает, что даже при наличии новых зимних шин автомобиль начинает водить по зимней дороге. Эксперты назвали основные факторы, влияющие на такое поведение машины.

Причины неустойчивости авто могут быть объективными, не зависящими от автовладельца, и субъективными, которые водителю обязательно нужно решить перед тем, как отправиться в путь.

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Объективные причины

Неоднородное покрытие дороги. Под одним колесом может быть лед, под другим — чистый асфальт.

Поперечный уклон дороги, ее колейность.

Сильный боковой ветер.

Субъективные причины

Нарушение углов установки передних и задних колес.

Нарушение параллельности осей.

Не полностью расторможенное колесо. При торможении механизмы должны работать синхронно.

Шины с невыверенным давлением.

Давление в колесах

Последний пункт является самой распространенной ошибкой водителей зимой. Если колеса накачаны слабо, то машину начинает водить на дороге из стороны в сторону. Еще сложнее будет при входе в поворот, когда может произойти залом покрышки и автомобиль сойдет с траектории.

Дело в том, что на улице воздух внутри шины начинает постепенно охлаждаться, а давление падает около 0,1 атмосферы каждые 8 °C. В результате от нормального давления у 2,2-2,4 атмосферы остается 1,8-2 атм. В итоге шины теряют упругость, а машина — стойкость.

Ранее мы писали, почему вместе с оттепелью начинают скрипеть тормоза. Также рассказывали о нюансах поведения двигателя авто зимой.