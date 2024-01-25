Лайфхаки для водителей: как избавиться от поломок двигателя авто зимой

Как ведет себя двигатель авто зимой — это нужно знать каждому водителю
Зимой автомобиль всегда выходит из строя неожиданно и в самый неподходящий момент. Не паникуйте, если двигатель отказывается заводиться, то на это есть основные причины, знание которых поможет обезопасить себя от подобных ситуаций.
Об этом написал MMR.
Аккумулятор
При очень низких температурах батарея может разряжаться быстрее, чем при нормальных погодных условиях.
- Решение: регулярно проверяйте и поддерживайте заряд аккумулятора; не стесняйтесь использовать обогреватели для предотвращения его переохлаждения.
Свечи зажигания
Морозы могут осложнить воспламенение топливо-воздушной смеси в цилиндре. Изношенные или неисправные свечи зажигания не обеспечат необходимую искру.
- Решение: периодически заменяйте свечи; обязательно проверяйте их состояние перед наступлением холодов.
Дроссельная заслонка
Засор дроссельной заслонки приводит к неправильной подаче воздуха в цилиндры, а это снижает эффективность сгорания топлива. Зимой заслонка может замерзнуть или засориться льдом.
- Решение: регулярная чистка и обслуживание дроссельной заслонки.
Форсунки
Если в топливной системе замерзнет вода, форсунки засоряются. В итоге это приводит к недостаточной подаче топлива в цилиндры.
- Решение: использование качественного горючего без примесей воды, купленного на проверенной АЗС; регулярная очистка топливной системы.
Бензонасос
Устройство отвечает за подачу топлива в двигатель. В мороз насос будет испытывать трудности, особенно если в топливе будет содержаться вода.
- Решение: использование качественного горючего; регулярная замена топливного фильтра; использование антиледяного присадочного средства.
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