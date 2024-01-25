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Как ведет себя двигатель авто зимой — это нужно знать каждому водителю

25 января 2024 10:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Лайфхаки для водителей: как избавиться от поломок двигателя авто зимой
В морозы двигатель может отказать в любой момент. Требуется регулярное техническое обслуживание автомобиля, чтобы этого не произошло. Фото: westend61.de
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Зимой автомобиль всегда выходит из строя неожиданно и в самый неподходящий момент. Не паникуйте, если двигатель отказывается заводиться, то на это есть основные причины, знание которых поможет обезопасить себя от подобных ситуаций.

Об этом написал MMR.

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Аккумулятор

При очень низких температурах батарея может разряжаться быстрее, чем при нормальных погодных условиях.

  • Решение: регулярно проверяйте и поддерживайте заряд аккумулятора; не стесняйтесь использовать обогреватели для предотвращения его переохлаждения.

Свечи зажигания

Морозы могут осложнить воспламенение топливо-воздушной смеси в цилиндре. Изношенные или неисправные свечи зажигания не обеспечат необходимую искру.

  • Решение: периодически заменяйте свечи; обязательно проверяйте их состояние перед наступлением холодов.

Дроссельная заслонка

Засор дроссельной заслонки приводит к неправильной подаче воздуха в цилиндры, а это снижает эффективность сгорания топлива. Зимой заслонка может замерзнуть или засориться льдом.

  • Решение: регулярная чистка и обслуживание дроссельной заслонки.

Форсунки

Если в топливной системе замерзнет вода, форсунки засоряются. В итоге это приводит к недостаточной подаче топлива в цилиндры.

  • Решение: использование качественного горючего без примесей воды, купленного на проверенной АЗС; регулярная очистка топливной системы.

Бензонасос

Устройство отвечает за подачу топлива в двигатель. В мороз насос будет испытывать трудности, особенно если в топливе будет содержаться вода.

  • Решение: использование качественного горючего; регулярная замена топливного фильтра; использование антиледяного присадочного средства.

Ранее мы рассказывали о трех способах быстро прогреть двигатель и салон авто. Также эксперт объяснил, как правильно заводить двигатель авто.

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