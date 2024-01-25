Лайфхаки для водіїв: як позбутися поломок двигуна авто взимку

Як поводиться двигун авто взимку — це потрібно знати кожному водієві
Взимку автомобіль завжди виходить з ладу несподівано й у найбільш недоречний момент. Не панікуйте, якщо двигун відмовляється заводитися, то на це є основні причини, знання яких допоможе убезпечити себе від подібних ситуацій.
Про це написав MMR.
Акумулятор
За дуже низьких температур батарея може розряджатися швидше, ніж за нормальних погодних умов.
- Рішення: регулярно перевіряйте та підтримуйте заряд акумулятора; не соромтеся використовувати обігрівачі для запобігання його переохолодження.
Свічки запалювання
Морози можуть ускладнити займання паливо-повітряної суміші в циліндрі. Зношені або несправні свічки запалювання не забезпечать необхідну іскру.
- Рішення: періодично замінюйте свічки; обов'язково перевіряйте їхній стан перед настанням холодів.
Дросельна заслінка
Засмічення дросельної заслінки призводить до неправильної подачі повітря в циліндри, а це знижує ефективність згоряння палива. Взимку заслінка може замерзнути або засмітитися кригою.
- Рішення: регулярне чищення та обслуговування дросельної заслінки.
Форсунки
Якщо в паливній системі замерзне вода, форсунки засмічуються. У підсумку це призводить до недостатньої подачі палива в циліндри.
- Рішення: використання якісного пального без домішок води, купленого на перевіреній АЗС; регулярне очищення паливної системи.
Бензопомпа
Пристрій відповідає за подачу палива до двигуна. У мороз помпа матиме труднощі, особливо якщо в паливі буде міститися вода.
- Рішення: використання якісного пального; регулярна заміна паливного фільтра; використання антикрижаного присадного засобу.
Раніше ми розповідали про три способи швидко прогріти двигун та салон авто. Також експерт пояснив, як правильно заводити двигун авто.
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