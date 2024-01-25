Лайфхаки для водіїв: як позбутися поломок двигуна авто взимку

В морози двигун може відмовити в будь-який момент. Потрібне регулярне технічне обслуговування автомобіля, щоб цього не відбулося. Фото: westend61.de

Взимку автомобіль завжди виходить з ладу несподівано й у найбільш недоречний момент. Не панікуйте, якщо двигун відмовляється заводитися, то на це є основні причини, знання яких допоможе убезпечити себе від подібних ситуацій.

Про це написав MMR.

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Акумулятор

За дуже низьких температур батарея може розряджатися швидше, ніж за нормальних погодних умов.

Рішення: регулярно перевіряйте та підтримуйте заряд акумулятора; не соромтеся використовувати обігрівачі для запобігання його переохолодження.

Свічки запалювання

Морози можуть ускладнити займання паливо-повітряної суміші в циліндрі. Зношені або несправні свічки запалювання не забезпечать необхідну іскру.

Рішення: періодично замінюйте свічки; обов'язково перевіряйте їхній стан перед настанням холодів.

Дросельна заслінка

Засмічення дросельної заслінки призводить до неправильної подачі повітря в циліндри, а це знижує ефективність згоряння палива. Взимку заслінка може замерзнути або засмітитися кригою.

Рішення: регулярне чищення та обслуговування дросельної заслінки.

Форсунки

Якщо в паливній системі замерзне вода, форсунки засмічуються. У підсумку це призводить до недостатньої подачі палива в циліндри.

Рішення: використання якісного пального без домішок води, купленого на перевіреній АЗС; регулярне очищення паливної системи.

Бензопомпа

Пристрій відповідає за подачу палива до двигуна. У мороз помпа матиме труднощі, особливо якщо в паливі буде міститися вода.

Рішення: використання якісного пального; регулярна заміна паливного фільтра; використання антикрижаного присадного засобу.

Раніше ми розповідали про три способи швидко прогріти двигун та салон авто. Також експерт пояснив, як правильно заводити двигун авто.