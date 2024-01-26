Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Почему вместе с оттепелью начинают скрипеть тормоза — причины, последствия, решения arrow

Почему вместе с оттепелью начинают скрипеть тормоза — причины, последствия, решения

26 января 2024 11:05
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Лайфхаки: что делать, когда скрипят тормоза автомобиля
Если ржавчина возникла внутри тормозных суппортов, то следует заменить изношенные детали. Фото: tequestatire.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Часто после потепления на улице автомобилисты слышат скрип тормозов своего автомобиля. Во-первых, это сильно раздражает, а во-вторых, может свидетельствовать о наличии серьезной проблемы.

Об этом написал Dexpens.

Читайте также:

Почему скрипят тормозные колодки

  • Тормозные колодки износились и нуждаются в замене.
  • Между колодкой и тормозным диском попали мелкие камешки или влага с грязью, пылью и дорожными реагентами.
  • На тормозных дисках и колодках образовалась ржавчина.
  • Коррозия появилась внутри тормозных суппортов.

Гораздо хуже выглядит ситуация, если проблема возникла из-за ржавчины, а не из-за посторонних предметов, попавших между деталями тормозной системы и колеса.

Борьба с коррозией

Зимой на тормозных дисках и колодках образуется ржавчина, которая может являться источником неприятного скрипа.

  • Решение: попробуйте систематически нажимать на тормоз педаль, в процессе механических нагрузок это может помочь нивелировать проблему.

Если ржавчина возникла внутри тормозных суппортов, существует риск заклинивания колеса. Такое преимущественно случается из-за длительной стоянки машины зимой.

  • Решение: лучше снять колесо и проверить тормозной механизм, а при необходимости заменить изношенные детали.

Ранее мы писали о трех самых распространенных скрытых поломках авто, и как их вовремя обнаружить. Также рассказывали, чем грозит автомобилю длительный простой зимой.

ремонт
авто
лайфхаки
советы
автомобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме