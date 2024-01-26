Лайфхаки: что делать, когда скрипят тормоза автомобиля

Если ржавчина возникла внутри тормозных суппортов, то следует заменить изношенные детали. Фото: tequestatire.com

Часто после потепления на улице автомобилисты слышат скрип тормозов своего автомобиля. Во-первых, это сильно раздражает, а во-вторых, может свидетельствовать о наличии серьезной проблемы.

Об этом написал Dexpens.

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Тормозные колодки износились и нуждаются в замене.

Между колодкой и тормозным диском попали мелкие камешки или влага с грязью, пылью и дорожными реагентами.

На тормозных дисках и колодках образовалась ржавчина.

Коррозия появилась внутри тормозных суппортов.

Гораздо хуже выглядит ситуация, если проблема возникла из-за ржавчины, а не из-за посторонних предметов, попавших между деталями тормозной системы и колеса.

Борьба с коррозией

Зимой на тормозных дисках и колодках образуется ржавчина, которая может являться источником неприятного скрипа.

Решение: попробуйте систематически нажимать на тормоз педаль, в процессе механических нагрузок это может помочь нивелировать проблему.

Если ржавчина возникла внутри тормозных суппортов, существует риск заклинивания колеса. Такое преимущественно случается из-за длительной стоянки машины зимой.

Решение: лучше снять колесо и проверить тормозной механизм, а при необходимости заменить изношенные детали.

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