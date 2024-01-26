Лайфхаки: що робити, коли риплять гальма автомобіля

Чому разом з відлигою починають рипіти гальма — причини, наслідки, рішення
Часто після потепління на вулиці автомобілісти чують рипіння гальм свого автомобіля. По-перше, це сильно дратує, а по-друге, може свідчити про наявність серйозної проблеми.
Про це написав Dexpens.
Чому риплять гальмівні колодки
- Гальмівні колодки зносилися й потребують заміни.
- Між колодкою та гальмівним диском потрапили дрібні камінці або волога з брудом, пилом та дорожніми реагентами.
- На гальмівних дисках і колодках утворилася іржа.
- Корозія з'явилася всередині гальмівних супортів.
Набагато гіршою виглядає ситуація, якщо проблема виникла через іржу, а не через сторонні предмети, які потрапили між деталями гальмівної системи та колесами.
Боротьба з корозією
Взимку на гальмівних дисках та колодках утворюється іржа, яка може бути джерелом неприємного рипіння.
- Рішення: спробуйте систематично натискати на педаль гальма, в процесі механічних навантажень це може допомогти нівелювати проблему.
Якщо іржа виникла всередині гальмівних супортів, то існує ризик заклинювання колеса. Таке переважно трапляється через тривалу стоянку машини взимку.
- Рішення: краще зняти колесо та перевірити гальмівний механізм, а при необхідності замінити зношені деталі.
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