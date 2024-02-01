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Почему стоит поменять все четыре шины на авто, если повреждена только одна

1 февраля 2024 11:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Лайфхак: почему стоит заменить все четыре покрышки в авто, даже когда испорчена всего одна шина
Когда вы заменяете только одну покрышку, глубина ее протектора отличается от остальных трех, что может повлиять на устойчивость автомобиля. Фото: uchanics.ca
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Если пробитое колесо еще можно залатать, то это только хлопоты. Но если ремонт невозможен, следует определить, не повлечет ли это за собой замену всего комплекта из четырех шин.

Об этом пишет Lifehacker.

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Когда можно обойтись заменой одной шины

Большинство специалистов настаивают на замене всех четырех шин, даже если они относительно новые, а у вас испортилась только одна. Ведь когда вы заменяете только одну покрышку, глубина ее протектора отличается от остальных трех, что может повлиять на устойчивость автомобиля, его способность разгоняться, тормозить и проходить повороты.

Конечно, не все могут позволить себе сразу приобрести комплект новых покрышек. Поэтому в крайнем случае можно заменить только одну шину, если другие покрышки потеряли от 2/32 до 4/32 от начальной глубины протектора.

Когда следует заменить все четыре шины

  • Полноприводный автомобиль

Такие авто, как правило, чувствительны даже к незначительным отличиям в глубине протектора, диаметре шин на оси и между шинами на разных осях. Эти отличия могут привести к сбоям в работе трансмиссии.

  • Одноприводный автомобиль с четырьмя изношенными шинами

В некоторых случаях можно обойтись заменой двух из четырех шин на таком авто, так как передняя или задняя пара будет иметь больший износ. Однако если четыре шины изношены примерно на 70% (или больше), рекомендуется заменить весь комплект.

Раньше мы писали, почему даже с хорошей зимней резиной авто неустойчиво на дороге. Также эксперты перечислили все преимущества и недостатки шипованных шин.

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