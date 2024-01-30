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Лайфхак — как определить степень износа автомобильных шин, когда еще не слишком поздно

30 января 2024 10:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Изношенные шины авто: как вовремя заметить дефекты, чтобы не попасть в аварию на дороге
Безопасность на дороге не в последнюю очередь зависит от регулярного мониторинга состояния автомобильных покрышек. Фото: saeedipro.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Автопокрышки оказывают влияние на сцепление с дорогой и общую стойкость автомобиля. Поэтому вовремя заменить изношенные шины, прежде всего, означает заботу о собственной безопасности водителя.

Об этом написал Hyser.

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Срок годности

Время службы автомобильных шин составляет около 10 лет при идеальных условиях эксплуатации "в вакууме". На практике покрышки при регулярном использовании автомобиля в украинских условиях отрабатывают свой ресурс за 4-5 лет.

Игнорирование сроков эксплуатации заканчивается:

  • потерей эластичности резины;
  • появлением трещин на шинах;
  • расслоением покрышек;
  • неудовлетворительным состоянием металлических конструкций;
  • нарушением целостности протектора.

Как определить износ шин до истечения срока годности

  • Внешний вид

Белый оттенок шин свидетельствует о старении резины, а многочисленные механические повреждения (трещины, следы ремонтов) указывают на необходимость замены.

  • Высота протектора

Изучите начальные показатели протектора для вашего автомобиля и определите минимальную допустимую высоту протектора при износе.

Рекомендуемые значения для замены шин: 2 мм для летних и 3-4 мм для зимних.

  • Индексы производителя

Производители могут использовать цифровые или цветовые индексы, которые стираются по мере износа протектора.

Ранее мы писали о преимуществах и недостатках шипованных шин. Также эксперты объяснили, как бороться с одной распространенной зимней проблемой для авто.

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