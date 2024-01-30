Изношенные шины авто: как вовремя заметить дефекты, чтобы не попасть в аварию на дороге

Лайфхак — как определить степень износа автомобильных шин, когда еще не слишком поздно
Автопокрышки оказывают влияние на сцепление с дорогой и общую стойкость автомобиля. Поэтому вовремя заменить изношенные шины, прежде всего, означает заботу о собственной безопасности водителя.
Об этом написал Hyser.
Срок годности
Время службы автомобильных шин составляет около 10 лет при идеальных условиях эксплуатации "в вакууме". На практике покрышки при регулярном использовании автомобиля в украинских условиях отрабатывают свой ресурс за 4-5 лет.
Игнорирование сроков эксплуатации заканчивается:
- потерей эластичности резины;
- появлением трещин на шинах;
- расслоением покрышек;
- неудовлетворительным состоянием металлических конструкций;
- нарушением целостности протектора.
Как определить износ шин до истечения срока годности
- Внешний вид
Белый оттенок шин свидетельствует о старении резины, а многочисленные механические повреждения (трещины, следы ремонтов) указывают на необходимость замены.
- Высота протектора
Изучите начальные показатели протектора для вашего автомобиля и определите минимальную допустимую высоту протектора при износе.
Рекомендуемые значения для замены шин: 2 мм для летних и 3-4 мм для зимних.
- Индексы производителя
Производители могут использовать цифровые или цветовые индексы, которые стираются по мере износа протектора.
Ранее мы писали о преимуществах и недостатках шипованных шин. Также эксперты объяснили, как бороться с одной распространенной зимней проблемой для авто.
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