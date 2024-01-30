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Лайфхак — як визначити ступінь зносу автомобільних шин, коли ще не занадто пізно

30 січня 2024 10:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Зношені шини авто: як вчасно помітити дефекти, щоб не потрапити в аварію на дорозі
Безпека на дорозі не в останню чергу залежить від регулярного моніторингу стану автомобільних шин. Фото: saeedipro.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Автопокришки впливають на зчеплення з дорогою та загальну стійкість автомобіля. Тому вчасно замінити зношені шини насамперед означає піклування про власну безпеку водія.

Про це написав Hyser.

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Термін придатності

Час служби автомобільних шин становить близько 10 років за ідеальних умов експлуатації "у вакуумі". На практиці покришки за регулярного використання автомобіля в українських умовах відпрацьовують свій ресурс за 4-5 років.

Ігнорування термінів експлуатації закінчується:

  • втратою еластичності гуми;
  • появою тріщин на шинах;
  • розшаруванням покришок;
  • незадовільним станом металевих конструкцій;
  • порушенням цілісності протектора.

Як визначити зношування шин до закінчення терміну придатності

  • Зовнішній вигляд

Білий відтінок шин свідчить про старіння гуми, а численні механічні пошкодження (тріщини, сліди ремонтів) вказують на необхідність заміни.

  • Висота протектора

Вивчіть початкові показники протектора для вашого автомобіля та визначте мінімальну припустиму висоту протектора при зносі.

Рекомендовані значення для заміни шин: 2 мм для літніх та 3-4 мм для зимових.

  • Індекси виробника

Виробники можуть використовувати цифрові або колірні індекси, які стираються в міру зносу протектора.

Раніше ми писали про переваги та недоліки шипованих шин. Також експерти пояснили, як боротися з однією поширеною зимовою проблемою для авто.

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