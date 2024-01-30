Зношені шини авто: як вчасно помітити дефекти, щоб не потрапити в аварію на дорозі

Безпека на дорозі не в останню чергу залежить від регулярного моніторингу стану автомобільних шин. Фото: saeedipro.com

Автопокришки впливають на зчеплення з дорогою та загальну стійкість автомобіля. Тому вчасно замінити зношені шини насамперед означає піклування про власну безпеку водія.

Про це написав Hyser.

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Термін придатності

Час служби автомобільних шин становить близько 10 років за ідеальних умов експлуатації "у вакуумі". На практиці покришки за регулярного використання автомобіля в українських умовах відпрацьовують свій ресурс за 4-5 років.

Ігнорування термінів експлуатації закінчується:

втратою еластичності гуми;

появою тріщин на шинах;

розшаруванням покришок;

незадовільним станом металевих конструкцій;

порушенням цілісності протектора.

Як визначити зношування шин до закінчення терміну придатності

Зовнішній вигляд

Білий відтінок шин свідчить про старіння гуми, а численні механічні пошкодження (тріщини, сліди ремонтів) вказують на необхідність заміни.

Висота протектора

Вивчіть початкові показники протектора для вашого автомобіля та визначте мінімальну припустиму висоту протектора при зносі.

Рекомендовані значення для заміни шин: 2 мм для літніх та 3-4 мм для зимових.

Індекси виробника

Виробники можуть використовувати цифрові або колірні індекси, які стираються в міру зносу протектора.

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