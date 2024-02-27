Замена зимней резины на авто в 2024 году — причины, сроки, цены

Зимние шины небезопасны в теплую погоду. Фото: capitalone.com

Зима подходит к концу, а значит, пора задуматься о замене резины на автомобилях с зимней на летнюю. Ведь покрышки, предназначенные для езды в холодную погоду, становятся опасными для водителя и его пассажиров с наступлением тепла.

Когда нужно заменить резину и сколько это сейчас стоит в Украине.

Зачем менять резину

Зимние покрышки мягче летних, поэтому в теплую погоду такая резина нагревается, размягчается и быстрее изнашивается.

Зимние шины в теплую погоду обладают худшим сцеплением, поэтому возрастает риск аварий во время скоростных поворотов и резкого торможения.

В теплую погоду зимняя резина имеет более высокое сопротивление качению, поэтому авто вынуждено тратить больше топлива.

Когда менять зимнюю резину на летнюю

В Украине нет законодательно закрепленной обязанности менять шины в зависимости от сезона, как это регулируется во многих странах мира. Такой законопроект только внесен недавно на рассмотрение в Верховную Раду.

Следовательно, менять резину нужно, ориентируясь на погодные условия. Производители рекомендуют делать это, когда суточная температура воздуха стабильно составляет по меньшей мере +7 ℃. Судя по прогнозам погоды, оптимальное время для этого в 2024 году — конец марта или начало апреля.

Сколько стоит замена резины

По данным РБК-Украина, стоимость такой услуги в Киеве начинается от 500 грн. и достигать 1500 грн. для премиальных моделей. В целом цены на замену шин зависят от диаметра колес и вида авто.

Источник: РБК-Украина

Ранее мы писали, почему следует поменять все четыре шины на авто, если повреждена только одна. Также сообщалось, что производителей шин заставят создать резину, которая будет менее вредна для окружающей среды.