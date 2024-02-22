Новые штрафы для водителей предлагают народные депутаты — кого касается

Зимняя резина станет обязательной. Фото: telletire.com

Народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект №11029, которым предусмотрено усиление ответственности за ненадлежащее техническое состояние автомобиля и предлагаются новые подходы к определению средней скорости транспортных средств. В случае принятия документа, Украина присоединится к странам, где использование зимней резины на авто обязательно.

Законопроект уже опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

Сезонные шины

Проектом предусматривается внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, устанавливающих ответственность за управление машинами, оборудованными шинами, с нарушением установленных требований.

За использование шин, не соответствующих сезонности, депутаты предлагают наложение штрафа в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 700 грн), а за повторное нарушение от 200 до 500 необлагаемых минимумов (3 400-8 500 грн) с лишением права управления транспортными средствами от 3 до 6 месяцев.

Определение средней скорости движения

Также в законопроекте предлагается превышение средней скорости движения определять путем деления преодоленного транспортным средством расстояния на время, затраченное на проезд определенного участка дороги.

К примеру, в Польше работа системы реализована с помощью двух надземных контрольных пунктов, оснащенных камерами. Автомобиль фотографируется как на первом, так и на втором пункте. Транспортное средство идентифицируется по номеру путем автоматического распознавания. Средняя скорость определяется по времени между двумя контрольными пунктами. Если рассчитанная скорость превышает максимально разрешенную, данные автоматически отправляются в полицию. Поскольку все полосы контролируются, их смена машиной не имеет значения. Система способна различать легковые автомобили, грузовики и автомобили с прицепами, поэтому может учитывать разные максимальные скорости.

Ранее мы писали, что в Украине можно получить штраф 1190 грн за несоответствующее состояние автомобильных номеров, которые должны быть читабельными с 20 метров. Также сообщалось, какие штрафы за превышение скорости в 2024 году в Украине.