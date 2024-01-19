Штраф в размере 1190 грн или как научиться мыть свое авто
Погодные условия успешно способствуют загрязненности автомобилей, за что ответственность несут владельцы авто. Важно понимать, что можно получить штраф за несоответствующее состояние автомобильных номеров, которые должны быть читаемы с 20 метров.
Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.
Какие нарушения, связанные с автомобильными номерами есть
Водители должны регулярно проверять читабельность и правильность закрепления своих номерных знаков на автомобиле, ведь нарушение этих требований может привести к штрафам и другим административным мерам.
"Закрытый, загрязненный, не освещенный или отсутствующий номерной знак на автомобиле — это нарушение ПДД", — отмечают полицейские.
Также нельзя управлять авто, не имеющим номерного знака, а также автомобилем номер которого:
- не принадлежит этому средству;
- не отвечает требованиям стандартов;
- закрепленный не в установленном для этого месте;
- закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);
- с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию;
- загрязненный, не позволяющий четко определить символы номерного знака с расстояния 20 м;
- перевернутый или неосвещенный;
- с измененным размером, формой, обозначением или цветом, кроме случаев, предусмотренных ПДД;
- совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.
Отмечается, что за нарушение вышеуказанных требований предусматривается административная ответственность по ст. 121-3 КУоАП, что в свою очередь налагает штраф на нарушителя в размере 1190 гривен.
Напомним, что в Украине некоторые штрафы за нарушение ПДД можно оплатить со скидкой 50%. Это предусмотрено ч. 1 ст. 300-1 КУоАП.
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