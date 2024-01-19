Штраф в размере 1190 грн или как научиться мыть свое авто

Мужчина моет автомобиль тряпкой. Фото: freepik.com

Погодные условия успешно способствуют загрязненности автомобилей, за что ответственность несут владельцы авто. Важно понимать, что можно получить штраф за несоответствующее состояние автомобильных номеров, которые должны быть читаемы с 20 метров.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

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Водители должны регулярно проверять читабельность и правильность закрепления своих номерных знаков на автомобиле, ведь нарушение этих требований может привести к штрафам и другим административным мерам.

"Закрытый, загрязненный, не освещенный или отсутствующий номерной знак на автомобиле — это нарушение ПДД", — отмечают полицейские.

Также нельзя управлять авто, не имеющим номерного знака, а также автомобилем номер которого:

не принадлежит этому средству;

не отвечает требованиям стандартов;

закрепленный не в установленном для этого месте;

закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);

с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию;

загрязненный, не позволяющий четко определить символы номерного знака с расстояния 20 м;

перевернутый или неосвещенный;

с измененным размером, формой, обозначением или цветом, кроме случаев, предусмотренных ПДД;

совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.

Отмечается, что за нарушение вышеуказанных требований предусматривается административная ответственность по ст. 121-3 КУоАП, что в свою очередь налагает штраф на нарушителя в размере 1190 гривен.

Напомним, что в Украине некоторые штрафы за нарушение ПДД можно оплатить со скидкой 50%. Это предусмотрено ч. 1 ст. 300-1 КУоАП.