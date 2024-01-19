Штраф у розмірі 1190 грн або як навчитися мити своє авто

Чоловік миє автівку ганчіркою. Фото: freepik.com

Погодні умови успішно сприяють забрудненості автомобілів, за що відповідальність несуть власники автівок. Важливо розуміти, що можна отримати штраф за невідповідний стан автомобільних номерів, які мають бути читабельними з 20 метрів.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

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Водії мають регулярно перевіряти читабельність та правильність закріплення своїх номерних знаків на автівці, адже порушення цих вимог може призвести до штрафів та інших адміністративних заходів.

"Закритий, забруднений, не освітлений чи відсутній номерний знак на автомобілі — це порушення ПДР", — наголошують поліцейські.

Також не можна керувати авто, яке не має номерного знаку, а також автомобілем номер якого:

не належить цьому засобу;

не відповідає вимогам стандартів;

закріплений не в установленому для цього місці;

закритим іншими предметами (зокрема прозорими);

з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;

забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 м;

перевернутий чи неосвітлений;

зі зміненим розміром, формою, позначенням чи кольором, окрім випадків, передбачених ПДР;

вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знака.

Зазначається, що за порушення вище вказаних вимог передбачається адміністративна відповідальність за ст. 121-3 КУпАП, що своєю чергою накладає штраф на порушника в розмірі 1190 гривень.

Нагадаємо, що в Україні деякі штрафи за порушення правил дорожнього руху можна сплатити зі знижкою 50%. Це передбачено ч. 1 ст. 300-1 КУпАП.