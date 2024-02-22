Нові штрафи для водіїв пропонують народні депутати — кого стосується

Зимова гума стане обов'язковою. Фото: telletire.com

Народні депутати зареєстрували у парламенті законопроєкт № 11029, яким передбачено посилення відповідальності за неналежний технічний стан автомобіля та пропонуються нові підходи до визначення середньої швидкості транспортних засобів. У разі ухвалення документа Україні приєднається до країн, де використання зимової гуми на авто є обов'язковим.

Законопроєкт вже опубліковано на сайті Верховної Ради України.

Сезонні шини

Проєктом передбачається внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які встановлюють відповідальність до осіб за керування машинами, обладнаним шинами, з порушенням установлених вимог.

За використання шин, що не відповідають сезонності депутати пропонують накладення штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700 грн), а за повторне порушення від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів (3 400-8 500 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами від 3 до 6 місяців.

Визначення середньої швидкості руху

Також в законопроєкті пропонується перевищення середньої швидкості руху визначати шляхом ділення подоланої транспортним засобом відстані на час, витрачений на проїзд певної ділянки дороги.

Наприклад, в Польщі робота системи реалізована за допомогою двох надземних контрольних пунктів, оснащених камерами. Автомобіль фотографується як на першому, так і на другому пунктах. Транспортний засіб ідентифікуються за номером шляхом автоматичного розпізнавання. Середня швидкість визначається з часу між двома контрольними пунктами. Якщо розрахована швидкість перевищує максимально дозволену, то дані автоматично надсилаються до поліції. Позаяк усі смуги контролюються, то їх зміна машиною не має значення. Система здатна розрізняти легковики, вантажівки та автомобілі з причепами, тому може враховувати різні максимальні швидкості.

Раніше ми писали, що в Україні можна отримати штраф 1190 грн за невідповідний стан автомобільних номерів, які мають бути читабельними з 20 метрів. Також повідомляли, які штрафи за перевищення швидкості у 2024 році в Україні.