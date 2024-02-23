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Коли пора міняти гальма в авто, поки не пізно — шість кричущих ознак

23 лютого 2024 14:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Головні ознаки, які вказують, що пора міняти гальма автомобіля
Гальма треба ремонтувати вчасно. Фото: minit-tune.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Чи не головний елемент безпеки автомобіля — гальмівна система, від справності якої залежить здоров'я та життя водія й пасажирів машини. Тому вчасно виявлена потреба заміни гальмівних дисків та колодок вбереже автовласників від потенційних аварій.

Про це написала "Твоя машина".

1. Вібрації

Якщо кермо або педаль починає трусити під час гальмування, напевно гальмівні диски вже зносилися або зазнали деформації.

2. Сторонні звуки

Скрип або скрегіт під час гальмування виникають через тертя між гальмівними колодками та дисками, або через наявність тріщин або деформацій на поверхні дисків.

3. Провалюється педаль гальма

Або зносилися гальмівні диски, або проблем ще серйозніша й стосується усієї гальмівної системи. Проблема вказує на витік гальмівної рідини чи деформацію дисків.

4. Сильне биття керма

Деформації або зношування на дисках можуть спричиняти нерівномірний розподіл гальмівного зусилля, що призводить до биття або тремтіння керма.

5. Довгий гальмівний шлях

Втрата ефективності гальмування може відбуватися через зменшення тертя між колодками та дисками через їхнє зношування.

6. Нерівномірне зношування шин

Через заїдання гальмівних механізмів або неправильне зчеплення колодок з дисками, може відбуватися нерівномірне зношування протектора на одній або декількох шинах.

Раніше ми писали, як зупинити автомобіль, якщо раптово відмовили гальма. Також ми розповідали, як правильно гальмувати взимку.

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