Навіщо автомобілю четверта педаль — як вона використовується, яка користь

Додаткова педаль знаходиться праворуч від гальма. Фото: way.com

В деяких автомобілях поруч зі звичними педалями зчеплення, газу та гальма є додатковий важіль. Він знаходиться праворуч від педалі гальма й використовується для паркування.

Про це написав Car Phrases.

Четверта педаль вмикає стоянкове гальмо — окрему паркувальну систему, незалежну від основної, яка утримує автомобіль на стоянці. На відміну від звичайного гальма, яке впливає на колеса, стоянкова педаль діє безпосередньо на гальмівний механізм.

Фото: Facebook

Функції четвертої педалі

Утримувати автомобіль під час паркування

Коли педаль натиснута, вона прикладає механічну силу до задніх гальм автомобіля і запобігає його руху. Це гарантує, що машина не покотиться, якщо вона стоїть на підвищенні.

Додаткове гальмо під час надзвичайної ситуації

Якщо під час руху відмовляють гальма, водій може скористатися педаллю стоянки, щоб знерухомити автомобіль. Також четверта педаль відіграє вирішальну роль за потреби екстреного гальмування на слизькій дорозі.

Економія ресурсів системи

Педаль стоянки розподіляє гальмівне зусилля між передніми та задніми колесами. Це надає автомобілю стійкості та запобігає ризику зіткнення та аварії.

Стоянка на горбистій місцевості

Водій може натиснути четверту педаль, замість весь час утримувати ногу на гальмі.

Раніше ми писали, як взимку зупинити автомобіль, коли раптово відмовили гальма. Також експерти розповіли, що робити, коли в автомобілі заклинило ручне гальмо.