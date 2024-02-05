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Яка серйозна проблема може виникнути в авто після відлиги та як їй запобігти

5 лютого 2024 12:17
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ручне гальмо автомобіля: чому його заклинює та як полагодити
Користуватися ручним гальмом слід обережно, щоб уникнути механічних пошкоджень. Фото: haynes.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Якщо в автомобілі заклинило ручне гальмо, він нікуди не поїде. Чому виникають такі неприємні ситуації та як їх розв'язувати.

Про це написав Insure2Drive.

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Причини заклинювання ручника

  • Під час відлиги до механізму ручного гальма потрапляє вода, яка замерзає після похолодання.
  • Корозія.
  • Тривалі періоди невикористання авто з увімкненим ручником.
  • Якщо занадто сильно натискати на ручне гальмо.

Як полагодити замерзлий ручник

Дайте двигуну трохи попрацювати. Коли мотор прогріється та лід розтане, можна звільнити ручне гальмо з крижаної пастки. Під час роботи двигуна, з метою трохи прискорити цей процес кілька разів акуратно відпустіть ручне гальмо, щоб розбити залишки льоду.

Як полагодити іржавий ручник

Не можна допускати такої ситуації, щоб корозія перешкоджала роботі ручного гальма. В такому разі настав час для сервісного обслуговування та заміни деяких деталей.

Перед тим можна спробувати вручну видалити частину іржі, натискаючи й відпускаючи гальма кілька разів.

Як полагодити ручник, залишений увімкненим на довгий час

Процес усунення цієї проблеми дуже схожий на ремонт ручного гальма, яке замерзло. Просто увімкніть двигун, дайте автомобілю прогрітися і плавно прокрутіть його.

Як полагодити ручник після механічного пошкодження

Можливо, ви пошкодили колісні колодки або навіть розтягнули гальмівний трос. Доведеться користуватися послугами механіка.

Як запобігти заклинюванню ручника

  • Регулярно проводити техобслуговування автомобіля.
  • Користуватися ручним гальмом обережно, щоб уникнути механічних пошкоджень.
  • За можливості, паркуватися в приміщенні з контрольованою температурою, щоб запобігти замерзанню ручного гальма.
  • Ніколи не залишайте ручне гальмо увімкненим занадто довго. Потрібно хоча б один раз на тиждень виїжджати на дорогу, щоб переконатися, що все працює належним чином.

Раніше ми писали, як взимку зупинити автомобіль, якщо раптово відмовили гальма. Також ми розповідали, як правильно гальмувати взимку.

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