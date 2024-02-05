Ручной тормоз автомобиля: почему его заклинивает и как починить

Пользоваться ручным тормозом следует осторожно во избежание механических повреждений. Фото: haynes.com

Если в автомобиле заклинил ручной тормоз, он никуда не поедет. Почему возникают такие неприятные ситуации и как их решать.

Об этом написал Insure2Drive.

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Причины заклинивания ручника

Во время оттепели в механизм ручного тормоза попадает вода, которая замерзает после похолодания.

Коррозия.

Длительные периоды неиспользования авто с включенным ручником.

Если слишком сильно нажимаете на ручной тормоз.

Как починить замерзшее полотенце

Дайте двигателю немного поработать. Когда мотор прогреется и лед растает, можно освободить ручной тормоз из ледяной ловушки. Во время работы двигателя, с целью немного ускорить этот процесс, несколько раз аккуратно отпустите ручной тормоз, чтобы разбить остатки льда.

Как починить ржавые ручник

Нельзя допускать такую ситуацию, чтобы коррозия препятствовала работе ручного тормоза. В таком случае пришло время для обслуживания и замены некоторых деталей.

Перед этим можно попытаться вручную удалить часть ржавчины, нажимая и отпуская тормоза несколько раз.

Как починить ручник, оставленный включенным на долгое время

Процесс устранения этой проблемы очень похож на ремонт замерзшего ручного тормоза. Просто включите двигатель, дайте автомобилю прогреться и плавно прокрутите его.

Как починить ручник после механического повреждения

Возможно, вы повредили колесные колодки или даже растянули тормозной трос. Придется воспользоваться услугами механика.

Как предотвратить заклинивание ручника

Регулярно производить техобслуживание автомобиля.

Пользоваться ручным тормозом осторожно во избежание механических повреждений.

По возможности парковаться в помещении с контролируемой температурой, чтобы предотвратить замерзание ручного тормоза.

Никогда не оставляйте ручной тормоз слишком долго включенным. Нужно хотя бы раз в неделю выезжать на дорогу, чтобы убедиться, что все работает должным образом.

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