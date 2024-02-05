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Какая серьезная проблема может возникнуть в авто после оттепели и как ее предотвратить

5 февраля 2024 12:17
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ручной тормоз автомобиля: почему его заклинивает и как починить
Пользоваться ручным тормозом следует осторожно во избежание механических повреждений. Фото: haynes.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Если в автомобиле заклинил ручной тормоз, он никуда не поедет. Почему возникают такие неприятные ситуации и как их решать.

Об этом написал Insure2Drive.

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Причины заклинивания ручника

  • Во время оттепели в механизм ручного тормоза попадает вода, которая замерзает после похолодания.
  • Коррозия.
  • Длительные периоды неиспользования авто с включенным ручником.
  • Если слишком сильно нажимаете на ручной тормоз.

Как починить замерзшее полотенце

Дайте двигателю немного поработать. Когда мотор прогреется и лед растает, можно освободить ручной тормоз из ледяной ловушки. Во время работы двигателя, с целью немного ускорить этот процесс, несколько раз аккуратно отпустите ручной тормоз, чтобы разбить остатки льда.

Как починить ржавые ручник

Нельзя допускать такую ситуацию, чтобы коррозия препятствовала работе ручного тормоза. В таком случае пришло время для обслуживания и замены некоторых деталей.

Перед этим можно попытаться вручную удалить часть ржавчины, нажимая и отпуская тормоза несколько раз.

Как починить ручник, оставленный включенным на долгое время

Процесс устранения этой проблемы очень похож на ремонт замерзшего ручного тормоза. Просто включите двигатель, дайте автомобилю прогреться и плавно прокрутите его.

Как починить ручник после механического повреждения

Возможно, вы повредили колесные колодки или даже растянули тормозной трос. Придется воспользоваться услугами механика.

Как предотвратить заклинивание ручника

  • Регулярно производить техобслуживание автомобиля.
  • Пользоваться ручным тормозом осторожно во избежание механических повреждений.
  • По возможности парковаться в помещении с контролируемой температурой, чтобы предотвратить замерзание ручного тормоза.
  • Никогда не оставляйте ручной тормоз слишком долго включенным. Нужно хотя бы раз в неделю выезжать на дорогу, чтобы убедиться, что все работает должным образом.

Ранее мы писали, как зимой остановить автомобиль, если вдруг отказали тормоза. Также мы рассказывали, как правильно тормозить зимой.

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