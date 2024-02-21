Зачем автомобилю четвертая педаль — как она используется, какая польза

Дополнительная педаль находится справа от тормоза. Фото: way.com

В некоторых автомобилях рядом с привычными педалями сцепления, газа и тормоза есть дополнительный рычаг. Он находится справа от педали тормоза и используется для парковки.

Об этом написал Car Phrases.

Четвертая педаль включает стояночный тормоз — отдельную парковочную систему, независимую от основной, которая удерживает автомобиль на стоянке. В отличие от обычного тормоза, влияющего на колеса, стояночная педаль действует непосредственно на тормозной механизм.

Фото: Facebook

Функции четвертой педали

Удерживать автомобиль во время парковки

Когда педаль нажата, она прикладывает механическую силу к задним тормозам автомобиля и предотвращает его движение. Это гарантирует, что машина не покатится, если она стоит на возвышении.

Дополнительный тормоз во время чрезвычайной ситуации

Если при движении отказывают тормоза, водитель может воспользоваться стояночной педалью, чтобы обездвижить автомобиль. Также четвертая педаль играет решающую роль при необходимости экстренного торможения на скользкой дороге.

Экономия ресурсов системы

Педаль стоянки распределяет тормозное усилие между передними и задними колесами. Это придает автомобилю устойчивость и предотвращает риск столкновения и аварии.

Стоянка на холмистой местности

Водитель может нажать четвертую педаль вместо того, чтобы удерживать все время ногу на тормозе.

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