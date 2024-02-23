Главные признаки, указывающие, что пора менять тормоза автомобиля

Тормоз нужно ремонтировать вовремя. Фото: minit-tune.com

Едва ли не главный элемент безопасности автомобиля — тормозная система, от исправности которой зависит здоровье и жизнь водителя и пассажиров машины. Поэтому вовремя выявленная необходимость замены тормозных дисков и колодок убережет автовладельцев от потенциальных аварий.

Об этом написала "Твоя машина".

1. Вибрации

Если руль или педаль начинает трясти во время торможения, наверняка тормозные диски уже износились или подверглись деформации.

2. Посторонние звуки

Скрип или скрежет при торможении возникают из-за трения между тормозными колодками и дисками, или из-за наличия трещин или деформаций на поверхности дисков.

3. Проваливается педаль тормоза

Либо износились тормозные диски, либо проблема еще серьезнее и касается всей тормозной системы. Проблема указывает на утечку тормозной жидкости или деформацию дисков.

4. Сильное дробление руля

Деформации или износ на дисках могут вызвать неравномерное распределение тормозного усилия, что приводит к дроблению руля.

5. Длинный тормозной путь

Потеря эффективности торможения может происходить из-за уменьшения трения между колодками и дисками из-за их износа.

6. Неравномерный износ шин

Из-за заедания тормозных механизмов или неправильного сцепления колодок с дисками может происходить неравномерный износ протектора на одной или нескольких шинах.

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