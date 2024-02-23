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Когда пора менять тормоза в авто, пока не поздно — шесть вопиющих признаков

23 февраля 2024 14:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Главные признаки, указывающие, что пора менять тормоза автомобиля
Тормоз нужно ремонтировать вовремя. Фото: minit-tune.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Едва ли не главный элемент безопасности автомобиля — тормозная система, от исправности которой зависит здоровье и жизнь водителя и пассажиров машины. Поэтому вовремя выявленная необходимость замены тормозных дисков и колодок убережет автовладельцев от потенциальных аварий.

Об этом написала "Твоя машина".

1. Вибрации

Если руль или педаль начинает трясти во время торможения, наверняка тормозные диски уже износились или подверглись деформации.

2. Посторонние звуки

Скрип или скрежет при торможении возникают из-за трения между тормозными колодками и дисками, или из-за наличия трещин или деформаций на поверхности дисков.

3. Проваливается педаль тормоза

Либо износились тормозные диски, либо проблема еще серьезнее и касается всей тормозной системы. Проблема указывает на утечку тормозной жидкости или деформацию дисков.

4. Сильное дробление руля

Деформации или износ на дисках могут вызвать неравномерное распределение тормозного усилия, что приводит к дроблению руля.

5. Длинный тормозной путь

Потеря эффективности торможения может происходить из-за уменьшения трения между колодками и дисками из-за их износа.

6. Неравномерный износ шин

Из-за заедания тормозных механизмов или неправильного сцепления колодок с дисками может происходить неравномерный износ протектора на одной или нескольких шинах.

Ранее мы писали, как остановить автомобиль, если вдруг отказали тормоза. Также мы рассказывали, как правильно тормозить зимой.

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