Подготовка авто к весне — что нужно сделать водителю, чего следует избегать

Весна преподносит водителям свои сюрпризы. Фото: indystar.com

С наступлением весны водители часто позволяют себе расслабиться, ведь считают, что самые плохие погодные условия уже позади. Но это не так, автолюбители должны быть внимательны в любой сезон и не повторять ряд типичных ошибок.

Об этом написала "Твоя машина".

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Посмотрите под капот

Опоздание с заменой или дополнением жидкостей в автомобиле приведет к большим проблемам с двигателем, охлаждением и другими системами и механизмами. Поэтому очень важно проверить уровни масла, охлаждающей жидкости, жидкости омывателя стекла и т.д.

Обязательно проверьте состояние аккумулятора.

Замена шин

По прогнозам погоды, зимнюю резину следует заменить в конце марта или начале апреля. Не тяните с этим до мая, ведь состояние шин играет важную роль в безопасности на дороге.

Помойте машину

После зимы на кузове автомобиля скапливаются соль, реагенты и другие химикаты, которые в перспективе провоцируют разрушение лакокрасочного покрытия и коррозию. Еще и теплый сезон сам по себе тяжел для машины из-за пыли, насекомых и смолы из деревьев.

Техническое обслуживание

Только помыть машину будет недостаточно. Не забывайте о регулярном техническом обслуживании двигателя, тормозной системы, подвеске и других важных компонентах авто.

Проверьте кондиционер

В теплый период года кондиционер играет ключевую роль в обеспечении комфортного вождения. Проверьте его работоспособность заранее.

Внимание на дороге

После сложных зимних условий на дороге концентрация водителей снижается. Но в теплый сезон дороги также опасны из-за повышенного трафика, путешествий на дальние расстояния, плохой видимости из-за дождей или наоборот солнечного блеска. Поэтому оставайтесь внимательными.

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