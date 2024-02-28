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Как подготовить авто к весне — каких роковых ошибок следует избегать

28 февраля 2024 11:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Подготовка авто к весне — что нужно сделать водителю, чего следует избегать
Весна преподносит водителям свои сюрпризы. Фото: indystar.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

С наступлением весны водители часто позволяют себе расслабиться, ведь считают, что самые плохие погодные условия уже позади. Но это не так, автолюбители должны быть внимательны в любой сезон и не повторять ряд типичных ошибок.

Об этом написала "Твоя машина".

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Посмотрите под капот

Опоздание с заменой или дополнением жидкостей в автомобиле приведет к большим проблемам с двигателем, охлаждением и другими системами и механизмами. Поэтому очень важно проверить уровни масла, охлаждающей жидкости, жидкости омывателя стекла и т.д.

Обязательно проверьте состояние аккумулятора.

Замена шин

По прогнозам погоды, зимнюю резину следует заменить в конце марта или начале апреля. Не тяните с этим до мая, ведь состояние шин играет важную роль в безопасности на дороге.

Помойте машину

После зимы на кузове автомобиля скапливаются соль, реагенты и другие химикаты, которые в перспективе провоцируют разрушение лакокрасочного покрытия и коррозию. Еще и теплый сезон сам по себе тяжел для машины из-за пыли, насекомых и смолы из деревьев.

Техническое обслуживание

Только помыть машину будет недостаточно. Не забывайте о регулярном техническом обслуживании двигателя, тормозной системы, подвеске и других важных компонентах авто.

Проверьте кондиционер

В теплый период года кондиционер играет ключевую роль в обеспечении комфортного вождения. Проверьте его работоспособность заранее.

Внимание на дороге

После сложных зимних условий на дороге концентрация водителей снижается. Но в теплый сезон дороги также опасны из-за повышенного трафика, путешествий на дальние расстояния, плохой видимости из-за дождей или наоборот солнечного блеска. Поэтому оставайтесь внимательными.

Ранее мы писали, почему не работает руль автомобиля и как решить эту проблему. Также рассказывали о признаках, когда пора менять тормоза в авто, пока не поздно.

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