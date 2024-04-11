Як самотужки закрити проіржавілі пороги авто без зварювання—бюджетний варіант

Іржа зіпсувала кузов авто. Фото: mig-welding.co.uk

Проіржавлені пороги автомобіля одна з найнеприємніших проблем, розв'язувати яку бажано в СТО. Але через брак коштів можна спробувати зробити ремонт самотужки, зекономивши істотну суму грошей.

Про це написав Dexpens.

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Знадобляться:

молоток;

болгарка з пелюстковим кругом;

скловолокно;

антигравій;

ґрунтовка;

стартова шпаклівка зі скловолокном;

наждачний папір;

фінішна шпаклівка;

поліефірна смола;

фарба;

лак.

Крок 1

Обробіть пошкоджену корозією ділянку порога за допомогою болгарки з пелюстковим кругом. Потім простукайте молотком зачищену поверхню, щоб підвищити жорсткість металу.

Фото: dexpens.com

Крок 2

Очищену ділянку щедро змащуємо смолою. Нарізаємо скловолокно невеликими смугами під розмір зачищеного отвору з запасом. Приклеюємо зверху перший шматок скловолокна, який просочується поліефіром. Як тільки матеріали схопляться, накладаємо ще один шматок і вся процедура повторюється.

Фото: dexpens.com

Крок 3

Поліруємо кожух зі скловолокна болгаркою з пелюстковим диском. Вирівнявши ділянку, наносимо на поверхню шпаклівку, чекаємо висихання та обробляємо наждачним папером, після чого наносимо фінішну шпаклівку. Знову шліфуємо, наносимо антигравій.

Фото: dexpens.com

Крок 4

Фарбуємо відновлену ділянку, після висихання наносимо лак.

Раніше ми писали, що через корозію може заклинювати ручне гальмо автомобіля. Також автовласники скаржаться, що їхні нові Tesla Cybertruck швидко втрачають свій блиск, позаяк на кузовах з нержавіючої сталі з'являються плями іржі.