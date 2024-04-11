Как самостоятельно закрыть проржавевшие пороги авто без сварки — бюджетный вариант

Как быстро и без сварки закрыть проржавевшие пороги в авто — лайфхак
Проржавленные пороги автомобиля — одна из самых неприятных проблем, решать которую желательно в СТО. Но из-за недостатка средств можно попытаться сделать ремонт самостоятельно, сэкономив существенную сумму денег.
Об этом написал Dexpens.
Понадобятся:
- молоток;
- болгарка с лепестковым кругом;
- стекловолокно;
- антигравий;
- грунтовка;
- стартовая шпатлевка со стекловолокном;
- наждачная бумага;
- финишная шпатлевка;
- полиэфирная смола;
- краска;
- лак.
Шаг 1
Обработайте поврежденный коррозией участок порога с помощью болгарки с лепестковым кругом. Затем простучите молотком зачищенную поверхность, чтобы повысить жесткость металла.
Шаг 2
Очищенный участок щедро смазываем смолой. Нарезаем стекловолокно небольшими полосами под размер зачищенного отверстия с запасом. Приклеиваем сверху первый кусок стекловолокна, который пропитывается полиэфиром. Как только схватятся материалы, накладываем еще один кусок и вся процедура повторяется.
Шаг 3
Полируем кожух из стекловолокна болгаркой с лепестковым диском. Выровняв участок, наносим на поверхность шпатлевку, ждем высыхания и обрабатываем наждачной бумагой, после чего наносим финишную шпатлевку. Снова шлифуем, наносим антигравий.
Шаг 4
Красим восстановленный участок, после высыхания наносим лак.
Ранее мы писали, что из-за коррозии может заклинивать ручной тормоз автомобиля. Также автовладельцы жалуются, что их новые Tesla Cybertruck быстро теряют свой блеск, потому что на кузовах из нержавеющей стали появляются пятна ржавчины.
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