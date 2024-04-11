Как самостоятельно закрыть проржавевшие пороги авто без сварки — бюджетный вариант

Ржавчина испортила кузов авто. Фото: mig-welding.co.uk

Проржавленные пороги автомобиля — одна из самых неприятных проблем, решать которую желательно в СТО. Но из-за недостатка средств можно попытаться сделать ремонт самостоятельно, сэкономив существенную сумму денег.

Об этом написал Dexpens.

Читайте также:

Понадобятся:

молоток;

болгарка с лепестковым кругом;

стекловолокно;

антигравий;

грунтовка;

стартовая шпатлевка со стекловолокном;

наждачная бумага;

финишная шпатлевка;

полиэфирная смола;

краска;

лак.

Шаг 1

Обработайте поврежденный коррозией участок порога с помощью болгарки с лепестковым кругом. Затем простучите молотком зачищенную поверхность, чтобы повысить жесткость металла.

Фото: dexpens.com

Шаг 2

Очищенный участок щедро смазываем смолой. Нарезаем стекловолокно небольшими полосами под размер зачищенного отверстия с запасом. Приклеиваем сверху первый кусок стекловолокна, который пропитывается полиэфиром. Как только схватятся материалы, накладываем еще один кусок и вся процедура повторяется.

Фото: dexpens.com

Шаг 3

Полируем кожух из стекловолокна болгаркой с лепестковым диском. Выровняв участок, наносим на поверхность шпатлевку, ждем высыхания и обрабатываем наждачной бумагой, после чего наносим финишную шпатлевку. Снова шлифуем, наносим антигравий.

Фото: dexpens.com

Шаг 4

Красим восстановленный участок, после высыхания наносим лак.

Ранее мы писали, что из-за коррозии может заклинивать ручной тормоз автомобиля. Также автовладельцы жалуются, что их новые Tesla Cybertruck быстро теряют свой блеск, потому что на кузовах из нержавеющей стали появляются пятна ржавчины.