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Как быстро и без сварки закрыть проржавевшие пороги в авто — лайфхак

11 апреля 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как самостоятельно закрыть проржавевшие пороги авто без сварки — бюджетный вариант
Ржавчина испортила кузов авто. Фото: mig-welding.co.uk
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Проржавленные пороги автомобиля — одна из самых неприятных проблем, решать которую желательно в СТО. Но из-за недостатка средств можно попытаться сделать ремонт самостоятельно, сэкономив существенную сумму денег.

Об этом написал Dexpens.

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Понадобятся:

  • молоток;
  • болгарка с лепестковым кругом;
  • стекловолокно;
  • антигравий;
  • грунтовка;
  • стартовая шпатлевка со стекловолокном;
  • наждачная бумага;
  • финишная шпатлевка;
  • полиэфирная смола;
  • краска;
  • лак.

Шаг 1

Обработайте поврежденный коррозией участок порога с помощью болгарки с лепестковым кругом. Затем простучите молотком зачищенную поверхность, чтобы повысить жесткость металла.

 

Как быстро и без сварки закрыть проржавевшие пороги в авто - лайфхак - фото 1
Фото: dexpens.com

Шаг 2

Очищенный участок щедро смазываем смолой. Нарезаем стекловолокно небольшими полосами под размер зачищенного отверстия с запасом. Приклеиваем сверху первый кусок стекловолокна, который пропитывается полиэфиром. Как только схватятся материалы, накладываем еще один кусок и вся процедура повторяется.

 

Как быстро и без сварки закрыть проржавевшие пороги в авто — лайфхак - фото 2
Фото: dexpens.com

Шаг 3

Полируем кожух из стекловолокна болгаркой с лепестковым диском. Выровняв участок, наносим на поверхность шпатлевку, ждем высыхания и обрабатываем наждачной бумагой, после чего наносим финишную шпатлевку. Снова шлифуем, наносим антигравий.

 

Как быстро и без сварки закрыть проржавевшие пороги в авто - лайфхак - фото 3
Фото: dexpens.com

Шаг 4

Красим восстановленный участок, после высыхания наносим лак.

Ранее мы писали, что из-за коррозии может заклинивать ручной тормоз автомобиля. Также автовладельцы жалуются, что их новые Tesla Cybertruck быстро теряют свой блеск, потому что на кузовах из нержавеющей стали появляются пятна ржавчины.

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