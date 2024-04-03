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Стало известно, как изменились цены на ремонт автомобилей в Украине в 2024 году

3 апреля 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Каков средний чек в СТО на ремонт различных моделей авто в Украине в 2024 году — исследование
Ремонт автомобилей. Фото: caranddriver.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Самым дорогим ремонтом в Украине стала замена четырех модулей пневмоподвески Mercedes-Benz S-Class 2014, которая обошлась владельцу по цене нового дешевого китайского электрокроссовера — 559 800 грн. Хотя согласно исследованию, средний чек в СТО Украины сейчас составляет 6 022 грн.

Об этом говорится в анализе экспертов Института исследований авторынка совместно с RemOnline.

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Средний чек на ремонт марок авто

Лидером стали автомобили Porsche — 19 367 грн. Они даже обогнали грузовики DAF (14 057 грн) и MAN (11 536 грн), обслуживание которых само собой дороже. Ведь коммерческий транспорт делает гораздо большие пробеги, получает более сильные нагрузки и требует спецоборудования для ремонта. Запчасти и расходные материалы для них тоже стоят дороже.

Самые маленькие счета среди марок получали владельцы Skoda (3 931 грн), Daewoo (2 872 грн), Lada (2 813 грн), Renault (2 687 грн) и Peugeot (2587 грн).

Самые низкие средние чеки за ремонт моделей авто

  1. Daewoo Nexia — 1 151 грн;
  2. Renault Logan — 1 406 грн;
  3. Peugeot 301 — 1 763 грн;
  4. Geely MK — 1 856 грн;
  5. ВАЗ 2109 — 1 926 грн.

Следовательно, чем проще авто, тем меньше вероятность, что в нем что-нибудь сломается. Понятно, что примитивизм отражается на комфорте и других эксплуатационных характеристиках машины.

Самые высокие средние чеки за ремонт моделей авто

  1. Mitsubishi L200 — 20 372 грн.
  2. Porsche Macan — 20 058 грн;
  3. Porsche Panamera — 19 687;
  4. Renault Premium — 18 830 грн;
  5. Nissan Patrol — 18 648 грн.

Скорее всего, высокие средние чеки Mitsubishi L200 и Nissan Patrol связаны не с дороговизной обслуживания, а с популярностью подобных моделей в ВСУ. Сначала многие машины, завезенные волонтерами, прибывали неготовыми к эксплуатации, поэтому их доводили до кондиций в СТО. А потом машины возвращались с фронта и снова нуждались в серьезном ремонте.

В связи с мизерным количеством в украинском автопарке машин производства Ferrari, Lamborghini, McLaren и тому подобное, в выборки они не попали.

Ранее мы писали, когда следует менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно. Также объясняли, почему не стоит заливать специальные присадки в двигатель автомобиля.

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