Який середній чек в СТО на ремонт різних моделей авто в Україні у 2024 році — дослідження

Ремонт авто. Фото: caranddriver.com

Найдорожчим ремонтом в Україні стала заміна чотирьох модулів пневмопідвіски Mercedes-Benz S-Class 2014, яка обійшлася власнику за ціною нового найдешевшого китайського електрокросовера — 559 800 грн. Хоча, згідно з дослідженням, середній чек в СТО України зараз становить 6 022 грн.

Про це йдеться в аналізі експертів Інституту досліджень авторинку спільно з RemOnline.

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Середній чек на ремонт марок авто

Лідером стали автомобілі Porsche — 19 367 грн. Вони навіть обігнали ваговози DAF (14 057 грн) та MAN (11 536 грн), обслуговування яких само собою дорожче. Адже комерційний транспорт робить значно більші пробіги, отримує сильніші навантаження та потребує спецобладнання для ремонту. Запчастини та витратні матеріали для них теж коштують дорожче.

Найменші рахунки серед марок отримували власники Skoda (3 931 грн), Daewoo (2 872 грн), Lada (2813 грн), Renault (2 687 грн) та Peugeot (2 587 грн).

Найменші середні чеки за ремонт моделей авто

Daewoo Nexia — 1 151 грн; Renault Logan — 1 406 грн; Peugeot 301 — 1 763 грн; Geely MK — 1 856 грн; ВАЗ 2109 — 1 926 грн.

Отже, чим простіше авто, тим менша ймовірність, що у ньому щось зламається. Зрозуміло, що примітивізм відбивається на комфорті та інших експлуатаційних характеристиках машини.

Найвищі середні чеки за ремонт моделей авто

Mitsubishi L200 — 20 372 грн. Porsche Macan — 20 058 грн; Porsche Panamera — 19 687; Renault Premium — 18 830 грн; Nissan Patrol — 18 648 грн.

Скоріш за все, високі середні чеки Mitsubishi L200 та Nissan Patrol пов'язані не з дорожнечею обслуговування, а з популярності подібних моделей в ЗСУ. Спочатку чимало машин, завезених волонтерами, прибували неготовими до експлуатації, тому їх доводили до кондицій в СТО. А потім машини поверталися з фронту і знову потребували серйозного ремонту.

У зв’язку з мізерною кількістю в українському автопарку машин виробництва Ferrari, Lamborghini, McLaren тощо, до вибірок вони не потрапили.

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