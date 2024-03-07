Як часто потрібно міняти оливу в автомобілі, щоб вберегти двигун від поломок

Понад рік не витримує жодна олива. Фото: aaa.com

Як часто потрібно міняти моторну оливу в автомобілі. Відповідь може збити з пантелику, адже вона залежить від умов експлуатації машини та звичок водіння конкретного автовласника.

Про це повідомив Car and Driver.

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Якщо автомобіль новий та має гарантію, дотримуйтесь інструкцій щодо типу оливи, пробігу та часу заміни, наведених у посібнику користувача.

Для усіх інших існують різні рекомендації для нормальної та інтенсивної їзди. Інтервали заміни оливи варіюються залежно від різних умов, зокрема пори року та місця, де ви їздите.

Які умови водіння вважаються важкими для двигуна

Багато коротких поїздок на 8 км або менше за нормальної температури.

Багато коротких поїздок на 16 км або менше при мінусовій температурі.

Поїздки в спеку з місця на місце.

Їзда на низьких швидкостях на великі відстані.

Багато кілометрів по запилених, брудних, солоних, піщаних або гравійних дорогах.

Буксирування причепів на великі відстані.

Водіння по треку.

Який інтервал заміни оливи оптимальний

Для старих двигунів — 3 місяці, для сучасних — до 6-12 місяців. Посібнику з експлуатації автомобіля містить детальнішу інформацію.

Якщо проїздити без заміни оливи понад рік

Якість оливи погіршується, а разом з нею погіршуються і компоненти, які вона повинна захищати. Якщо робити занадто довгі інтервали між замінами оливи, можна досягнути точки неповернення, й двигун стане причиною величезних рахунків за ремонт.

Як дізнатися, що пора замінити оливу

Насамперед дотримуйтесь пробігу та часових інтервалів, вказаних виробником автомобіля. Але вони можуть змінюватися залежно від інтенсивності та умов водіння.

Короткі поїздки, тривалі перегони та запилені дороги можуть призвести до швидшого зносу оливи, і її потрібно буде замінювати раніше.

Деякі сучасні автомобілі мають інформаційні екрани на панелі приладів, які показують залишковий ресурс оливи у відсотках. Всі інші не забувайте перевіряти рівень оливи за допомогою щупа щонайменше раз на місяць.

Чи краща часта заміна оливи

Постачальники послуг рекомендують коротші інтервали заміни оливи — від 5 тис. до 8 тис. км. Це ніколи не зашкодить вашому двигуну, але це також означає, що механіки будуть частіше бачити вас.

Коли автомобіль знаходиться на підйомнику для заміни оливи, інші деталі — гальмівні колодки, охолоджуюча рідина, шини та амортизатори — також раптово можуть бути оцінені й, можливо, замінені. Це добре для їхнього бізнесу, але забезпечує автовласнику додатковий фінансовий тягар.

Якщо машина не експлуатується у важких умовах, можна просто дотримуватися рекомендованих виробником інтервалів заміни оливи.

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