Как часто нужно менять масло в автомобиле, чтобы уберечь двигатель от поломок

Когда следует менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно
Как часто нужно менять моторное масло в автомобиле. Ответ может сбить с толку, ведь он зависит от условий эксплуатации машины и привычек вождения конкретного автовладельца.
Об этом сообщил Car and Driver.
Если автомобиль новый и имеет гарантию, следуйте инструкциям по типу масла, пробегу и времени замены, приведенным в руководстве пользователя.
Для всех остальных существуют разные рекомендации для нормальной и интенсивной езды. Интервалы замены масла варьируются в зависимости от различных условий, включая время года и места, где вы ездите.
Какие условия вождения считаются тяжелыми для двигателя
- Много коротких поездок на 8 км или меньше при нормальной температуре.
- Много коротких поездок на 16 км или менее при отрицательной температуре.
- Поездки в жару с места на место.
- Езда на низких скоростях на большие расстояния.
- Много километров по запыленным, грязным, соленым, песчаным или гравийным дорогам.
- Буксировка прицепов на большие расстояния.
- Вождение по треку.
Какой интервал замены масла оптимален
Для старых двигателей — 3 месяца, для современных — до 6-12 месяцев. Руководство по эксплуатации автомобиля содержит более подробную информацию.
Если проезжать без замены масла больше года
Качество масла ухудшается, а вместе с ним ухудшаются и компоненты, которые оно должно защищать. Если делать слишком длинные интервалы между заменами масла, можно достичь точки невозврата и двигатель станет причиной огромных счетов за ремонт.
Как узнать, что пора заменить масло
Прежде всего следуйте пробегу и временным интервалам, указанным изготовителем автомобиля. Но они могут изменяться в зависимости от интенсивности и условий вождения.
Короткие поездки, длительная гонка и запыленные дороги могут привести к более быстрому износу масла, и его нужно будет заменять раньше.
Некоторые современные автомобили имеют информационные экраны на приборной панели, которые показывают остаточный ресурс масла в процентах.
Все остальные не забывайте проверять уровень масла с помощью щупа как минимум раз в месяц.
Лучше ли частая замена масла
Поставщики услуг рекомендуют более короткие интервалы замены масла — от 5 тыс. до 8 тыс. км. Это никогда не повредит вашему двигателю, но это также означает, что механики будут чаще вас видеть .
Когда автомобиль находится на подъемнике для замены масла, другие детали — тормозные колодки, охлаждающая жидкость, шины и амортизаторы — также внезапно могут быть оценены и, возможно, заменены. Это хорошо для их бизнеса, но обеспечивает автовладельцу дополнительное финансовое бремя.
Если машина не эксплуатируется в тяжелых условиях, можно просто соблюдать рекомендованные изготовителем интервалы замены масла.
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