Как часто нужно менять масло в автомобиле, чтобы уберечь двигатель от поломок

Больше года не выдерживает ни одно масло. Фото: performancehondastore.com

Как часто нужно менять моторное масло в автомобиле. Ответ может сбить с толку, ведь он зависит от условий эксплуатации машины и привычек вождения конкретного автовладельца.

Об этом сообщил Car and Driver.

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Если автомобиль новый и имеет гарантию, следуйте инструкциям по типу масла, пробегу и времени замены, приведенным в руководстве пользователя.

Для всех остальных существуют разные рекомендации для нормальной и интенсивной езды. Интервалы замены масла варьируются в зависимости от различных условий, включая время года и места, где вы ездите.

Какие условия вождения считаются тяжелыми для двигателя

Много коротких поездок на 8 км или меньше при нормальной температуре.

Много коротких поездок на 16 км или менее при отрицательной температуре.

Поездки в жару с места на место.

Езда на низких скоростях на большие расстояния.

Много километров по запыленным, грязным, соленым, песчаным или гравийным дорогам.

Буксировка прицепов на большие расстояния.

Вождение по треку.

Какой интервал замены масла оптимален

Для старых двигателей — 3 месяца, для современных — до 6-12 месяцев. Руководство по эксплуатации автомобиля содержит более подробную информацию.

Если проезжать без замены масла больше года

Качество масла ухудшается, а вместе с ним ухудшаются и компоненты, которые оно должно защищать. Если делать слишком длинные интервалы между заменами масла, можно достичь точки невозврата и двигатель станет причиной огромных счетов за ремонт.

Как узнать, что пора заменить масло

Прежде всего следуйте пробегу и временным интервалам, указанным изготовителем автомобиля. Но они могут изменяться в зависимости от интенсивности и условий вождения.

Короткие поездки, длительная гонка и запыленные дороги могут привести к более быстрому износу масла, и его нужно будет заменять раньше.

Некоторые современные автомобили имеют информационные экраны на приборной панели, которые показывают остаточный ресурс масла в процентах.

Все остальные не забывайте проверять уровень масла с помощью щупа как минимум раз в месяц.

Лучше ли частая замена масла

Поставщики услуг рекомендуют более короткие интервалы замены масла — от 5 тыс. до 8 тыс. км. Это никогда не повредит вашему двигателю, но это также означает, что механики будут чаще вас видеть .

Когда автомобиль находится на подъемнике для замены масла, другие детали — тормозные колодки, охлаждающая жидкость, шины и амортизаторы — также внезапно могут быть оценены и, возможно, заменены. Это хорошо для их бизнеса, но обеспечивает автовладельцу дополнительное финансовое бремя.

Если машина не эксплуатируется в тяжелых условиях, можно просто соблюдать рекомендованные изготовителем интервалы замены масла.

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