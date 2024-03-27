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Експерти назвали недоліки та переваги автомобілів з пневмопідвіскою — що вибрати

27 березня 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Всі плюси та мінуси пневмопідвіски — чи варто вибирати авто з такою системою
Авто та його пневмопідвіски. Фото: maxpeedingrods.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Система підвіски автомобіля, в якій замість звичайних пружин використовується пневматика досі викликає суперечки між її прихильниками та скептиками. Одні обожнюють її за зручність під час їзди, інші говорять про дороге обслуговування.

Про це написав АвтоСвіт.

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Плюси пневмопідвіски

Головна перевага автомобілів з пневмопідвіскою — можливість зміни кліренсу, з огляду на дорожні умови. Низьке авто без проблем подолає бордюр, а більші машини завдяки пневматичній підвісці впораються майже з усіма дефектами дороги. А пасажири та водій навіть не відчують цього.

 

Експерти назвали недоліки та переваги автомобілів з пневмопідвіскою — що вибрати - фото 1
Фото: topgearmag.in

Часто авто з пневматичною підвіскою мають адаптивні амортизатори, що дає можливість налаштувати підвіску під власний стиль водіння. Наприклад в режимі Sport підвіска стає жорсткішою, що забезпечує кращі аеродинамічні показники. Також поліпшується зчеплення з дорогою, завдяки великій притискній силі, що полегшує подолання крутих поворотів.

Мінуси пневмопідвіски

Головний недолік підвіски — висока ціна ремонту та заміни. Іноді ціна деталей для системи сильно дисонує з вартістю всього вживаного автомобіля, на якому вона встановлена.

Раніше ми писали, що робити, коли кермо почало вібрувати або його заклинило взагалі.

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