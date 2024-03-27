Все плюсы и минусы пневмоподвески — стоит ли выбирать авто с такой системой.

Эксперты назвали недостатки и преимущества автомобилей с пневмоподвеской — что выбрать
Система подвески автомобиля, в которой вместо обычных пружин используется пневматика, до сих пор вызывает споры между ее поклонниками и скептиками. Одни обожают ее за удобство во время езды, другие говорят о дорогом обслуживании.
Об этом написал АвтоСвіт.
Плюсы пневмоподвески
Главное преимущество автомобилей с пневмоподвеской — возможность смены клиренса, учитывая дорожные условия. Низкий автомобиль без проблем преодолеет бордюр, а большие машины благодаря пневматической подвеске справятся почти со всеми дефектами дороги. А пассажиры и водитель даже не почувствуют этого.
Часто автомобили с пневматической подвеской имеют адаптивные амортизаторы, что дает возможность настроить подвеску под свой стиль вождения. Например, в режиме Sport подвеска ужесточается, что обеспечивает лучшие аэродинамические показатели. Также улучшается сцепление с дорогой благодаря большой прижимной силе, что облегчает преодоление крутых поворотов.
Минусы пневмоподвески
Главный недостаток подвески – высокая цена ремонта и замены. Иногда цена деталей для системы сильно диссонирует со стоимостью всего б/у автомобиля, на котором она установлена.
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