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Чому не варто заливати спеціальні присадки у двигун автомобіля — експерт

11 березня 2024 10:14
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Присадки для двигуна авто — чому не варто їх використовувати
В оливах є всі необхідні присадки. Фото: kcarcare.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Деякі водії радять для продовження терміну служби двигуна машини використовувати спеціальні присадки. Чи насправді вони корисні для автомобілів.

Про це "АвтоСвіту" розповів начальник відділу оригінального сервісу корпорації "УкрАВТО" Олександр Чаленко.

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Більшість автовиробників напряму забороняють використання присадок у ДВЗ, всі інші, щонайменше, не рекомендують.

Річ у тім, що в сучасних оливах вже міститься весь необхідний набір присадок:

  • антиспінювачі;
  • антинагарні;
  • стабілізатори в’язкості тощо.

Їхній склад максимально збалансований для кожного конкретного виду та типу оливи.

Як присадки впливають на двигун

Використання додаткових присадок може вплинути на якість оливи, а саме змінити її властивості.

Це спричинить:

  • втрату в’язкості;
  • вигоряння;
  • спінювання;
  • випадання в осад окремих фракцій;
  • розшарування на фракції та компоненти;
  • відкладення деяких фракцій на деталях двигуна.

Перераховане негативно позначатиметься на роботі двигуна та незабаром призведе до його ремонту.

"Ви не знаєте напевно, як на хімічному рівні присадки оливи відреагують на додатково влиті. Адже формула одних та інших — секрет. Ідеальний варіант для здоров’я двигуна — своєчасне обслуговування на сертифікованих станціях з використанням мастил відомих брендів, придбаних виключно в офіційних представників", — підсумував експерт.

Раніше механіки пояснили, чому машина може витрачати забагато оливи. Також ми розповідали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно.

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