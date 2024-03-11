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Почему не стоит заливать специальные присадки в двигатель автомобиля — эксперт

11 марта 2024 10:14
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Присадки для двигателя авто — почему не стоит их использовать
В масле есть все необходимые присадки. Фото: kcarcare.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Некоторые водители советуют для продления срока службы двигателя машины использовать специальные присадки. На самом ли деле они полезны для автомобилей.

Об этом "АвтоСвіту" рассказал начальник отдела оригинального сервиса корпорации "УкрАВТО" Александр Чаленко.

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Большинство автопроизводителей напрямую запрещают использование присадок в ДВС, все остальные, по меньшей мере, не рекомендуют.

Дело в том, что в современных моторных маслах уже содержится весь необходимый набор присадок:

  • антивспениватели;
  • антинагарные;
  • стабилизаторы вязкости и т.д.

Их состав максимально сбалансирован для каждого конкретного вида и типа масла.

Как присадки влияют на двигатель

Использование дополнительных присадок может повлиять на качество масла, а именно изменить его свойства.

Это приведет к:

  • потерю вязкости;
  • выгоранию;
  • вспениванию;
  • выпадение в осадок отдельных фракций;
  • расслоение на фракции и компоненты;
  • отложение некоторых фракций на деталях двигателя.

Перечисленное будет отрицательно сказываться на работе двигателя и вскоре приведет к его ремонту.

"Вы не знаете наверняка, как на химическом уровне присадки масла отреагируют на дополнительно влитые. Ведь формула одних и других — секрет. Идеальный вариант для здоровья двигателя — своевременное обслуживание на сертифицированных станциях с использованием масел известных брендов, приобретенных исключительно у официальных представителей", — подытожил эксперт.

Ранее механики объяснили, почему машина может использовать слишком много масла. Также мы рассказывали, когда нужно менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно.

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