Как эффективно бороться со ржавчиной на авто — ответ механика

Профилактика ржавчины. Фото: autozone.com

Все автомобили начинают ржаветь независимо от года выпуска, марки, модели и ценовой категории. Поскольку главной причиной коррозии является разрушение и деградация лакокрасочного покрытия кузова, то этому нужно уделять повышенное внимание.

Об этом написал Dexpens.

Читайте также:

Чем опасна коррозия

Ухудшается управляемость транспортным средством, появляются стуки, вибрации и другие неприятные явления.

Повышаются риски аварийной ситуации и усугубляется тяжесть последствий ДТП.

Источники проблем

Капот, багажник, крылья, пороги, нижние части двери, кузовные стойки.

Стыковка стекла и кузова, места сварки, петли дверцы, места крепления бамперов.

Вся нижняя часть автомобиля — днище, компоненты системы впуска, детали подвески.

Профилактика ржавчины

Уход за автомобилем. Нужно регулярно чистить и мыть машину от любых загрязнений, включая пух, песок, листья. Особое внимание следует уделять мусору, попадающему в дренажные отверстия.

Нужно регулярно чистить и мыть машину от любых загрязнений, включая пух, песок, листья. Особое внимание следует уделять мусору, попадающему в дренажные отверстия. Защита уязвимых участков кузова. Пороги, капот, крылья рекомендуется защитить антигравием, специальным резиново-полимерным распыляемым средством по наружной поверхности. Регулярно производите антикоррозионную обработку днища.

Пороги, капот, крылья рекомендуется защитить антигравием, специальным резиново-полимерным распыляемым средством по наружной поверхности. Регулярно производите антикоррозионную обработку днища. Отделка лакокрасочного покрытия. Если на ЛФП появился скол, обязательно законсервируйте поврежденный участок после предварительной очистки и просушки автомобильным пластилином или хотя бы моторным маслом. Но такие меры являются лишь кратковременным решением проблемы.

Борьба с коррозией

Фото: endurancewarranty.com

Если слой ржавчины превышает 0,1 мм, придется использовать схему очистки со шлифованием проблемного места с последующим грунтованием и повторной покраской.

Шлифовка осуществляется с помощью металлической щетки и наждачной бумаги.

В запущенных случаях придется брать в руки шлифмашину.

Перед нанесением грунта и шпатлевки очищенный участок следует помыть, просушить, обезжирить растворителем. После повторной покраски, не лишним будет также нанести бесцветный лак.

Ранее мы писали, как быстро и без сварки закрыть проржавевшие пороги в авто. Также эксперты объяснили, как легко и быстро убрать ржавые пятна на хромированных деталях авто.