Как эффективно бороться со ржавчиной на авто — ответ механика

Что нужно сделать для эффективной борьбы со ржавчиной на авто — советы механика
Все автомобили начинают ржаветь независимо от года выпуска, марки, модели и ценовой категории. Поскольку главной причиной коррозии является разрушение и деградация лакокрасочного покрытия кузова, то этому нужно уделять повышенное внимание.
Об этом написал Dexpens.
Чем опасна коррозия
- Ухудшается управляемость транспортным средством, появляются стуки, вибрации и другие неприятные явления.
- Повышаются риски аварийной ситуации и усугубляется тяжесть последствий ДТП.
Источники проблем
- Капот, багажник, крылья, пороги, нижние части двери, кузовные стойки.
- Стыковка стекла и кузова, места сварки, петли дверцы, места крепления бамперов.
- Вся нижняя часть автомобиля — днище, компоненты системы впуска, детали подвески.
Профилактика ржавчины
- Уход за автомобилем. Нужно регулярно чистить и мыть машину от любых загрязнений, включая пух, песок, листья. Особое внимание следует уделять мусору, попадающему в дренажные отверстия.
- Защита уязвимых участков кузова. Пороги, капот, крылья рекомендуется защитить антигравием, специальным резиново-полимерным распыляемым средством по наружной поверхности. Регулярно производите антикоррозионную обработку днища.
- Отделка лакокрасочного покрытия. Если на ЛФП появился скол, обязательно законсервируйте поврежденный участок после предварительной очистки и просушки автомобильным пластилином или хотя бы моторным маслом. Но такие меры являются лишь кратковременным решением проблемы.
Борьба с коррозией
Если слой ржавчины превышает 0,1 мм, придется использовать схему очистки со шлифованием проблемного места с последующим грунтованием и повторной покраской.
Шлифовка осуществляется с помощью металлической щетки и наждачной бумаги.
В запущенных случаях придется брать в руки шлифмашину.
Перед нанесением грунта и шпатлевки очищенный участок следует помыть, просушить, обезжирить растворителем. После повторной покраски, не лишним будет также нанести бесцветный лак.
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