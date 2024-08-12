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П'ять корисних функцій авто — про них забувають більшість водіїв

12 серпня 2024 22:15
Святослав Мотюженко - Редактор
ТОП-5 прихованих функцій автомобіля, про які варто пам'ятати
Водій. Фото: freepik.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Багато навіть досвідчених водіїв часто забувають, що навіть не в найсучаснішій машині прихована величезна кількість корисних функцій. При цьому кожна з них здатна значно полегшити життя автомобіліста.

Про п'ять прихованих функцій нагадав Dexpens.

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1. Вимкнення подушки безпеки

Якщо перевозити дитину до 12 років на передньому сидінні в спеціальному боксі-кріслі, потрібно відключати подушку безпеки. У разі ДТП вона врятує дорослого, але може сильно травмувати й навіть вбити дитину. Найчастіше вимикач подушки розташований на бічній стороні торпеди. Дістатися до нього можна, відкривши праві передні двері автомобіля.

2. Поворот сонцезахисного козирка

Багато новачків не знають, що сонцезахисний козирок може прикривати від променів не лише спереду, а й збоку. Спеціально для цього одна з петель козирка виконана таким чином, що її можна відстебнути від тримача.

3. Нічний режим дзеркала

Якщо на центральному дзеркалі є кнопка, то найімовірніше воно є електрохромним й в нього вмонтовано світлодіод. Ця кнопка активує нічний режим, за якого центральне дзеркало затемнює світло, що відбивається в нічний час, щоб водія не засліплювали фари машин позаду.

4. Екстрене гальмування електронним ручником

Навіть ті, хто їздить на автомобілі з електронним стоянковим гальмом, не завжди знають про те, що ним можна здійснювати екстрене гальмування в разі виходу з ладу основних гальм. Для екстреного зниження швидкості доведеться натиснути й утримувати кнопку активації. У процесі гальмування автомобіль має самостійно активувати стоп-сигнали для попередження водіїв навколо.

5. Блокування задніх дверей

У такому режимі двері відчиняється лише зовні. Ця функція призначена для перевезення на задньому сидінні дітей, щоб малеча випадково не відкрила двері під час руху авто. Для активації режиму блокування потрібно відчинити двері й знайти поруч із замком невеликий тумблер із написом "Lock".

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