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Як впливає на двигун авто система Старт-Стоп — недоліки та переваги

8 серпня 2024 07:50
Святослав Мотюженко - Редактор
Чому у системи Старт-Стоп в авто більше переваг, ніж недоліків – експерти
Система Старт-Стоп. Фото: crossroadshelpline.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Система Старт-Стоп автоматично вимикає двигун, коли автомобіль зупиняється, та запускає його знову, коли машина починає рухатися, щоб досягти зниження витрати палива. Чи несе вона якісь ризики для авто?

Про це написала "Твоя машина".

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Як працює система

За допомогою низки датчиків, з’єднаних з батареєю, коробкою передач, колесами та колінвалом, відстежуються оберти двигуна (RPM), щоб визначити, коли автомобіль не рухається й педаль гальма натиснута. У цьому випадку мотор вимикається за допомогою блоку керування двигуном (ECU) та електронної системи батареї (EBS). Для повторного запуску двигуна застосовується зворотний процес.

Як система впливає на двигун

Вважається, що часте вмикання й вимикання двигуна може з часом призвести до його зносу. Справді, часті цикли запуску й зупинки можуть зношувати двигун. Коли двигун зупиняється, олива осідає, й при повторному запуску колінвал починає обертатися, що може призвести до тертя з підшипниками.

Однак розроблено рішення для зниження такої шкоди. Система просто не активується доки моторна олива не досягне робочої температури. Тобто колінвал зупиняється в ідеальному положенні для плавного повторного запуску.

Переваги Старт-Стоп

Система не лише допомагає знизити витрату пального, а й на 3-8% зменшує викиди CO2. Також ця технологія особливо корисна для гібридів та електромобілів, адже допомагає економити заряд батареї, виконуючи ту саму функцію, що й в ДВЗ.

Раніше ми писали, як правильно перемикати механічну коробку передач, щоб заощаджувати паливо. Також радили, що робити водію, коли важіль АКПП застряг в режимі паркування.

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