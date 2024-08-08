Почему у системы Старт-Стоп у авто больше преимуществ, чем недостатков – эксперты

Как влияет на двигатель авто система Старт-Стоп — недостатки и преимущества
Система Старт-Стоп автоматически выключает двигатель, когда автомобиль останавливается, и запускает его снова, когда машина начинает двигаться, чтобы достичь снижения расхода топлива. Несет ли она какие-нибудь риски для авто?
Об этом написала "Твоя машина".
Как работает система
С помощью ряда датчиков, соединенных с батареей, коробкой передач, колесами и коленвалом, отслеживаются обороты двигателя (RPM), чтобы определить, когда автомобиль не двигается и педаль тормоза нажата. В этом случае мотор отключается блоком управления двигателем (ECU) и электронной системы батареи (EBS). Для повторного запуска двигателя применяется обратный процесс.
Как система влияет на двигатель
Считается, что частое включение и выключение двигателя со временем может привести к его износу. Действительно, частые циклы запуска и остановки могут изнашивать двигатель. Когда двигатель останавливается, масло оседает, и при повторном запуске коленвал начинает вращаться, что может привести к трению с подшипниками.
Но разработано решение по снижению такого вреда. Система просто не активируется, пока моторное масло не достигнет рабочей температуры. То есть коленвал останавливается в идеальном положении для плавного повторного запуска.
Преимущества Старт-Стоп
Система не только помогает снизить расход топлива, но и на 3-8% уменьшает выбросы CO2. Также эта технология особенно полезна для гибридов и электромобилей, ведь помогает экономить заряд батареи, выполняя ту же функцию, что и в ДВС.
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