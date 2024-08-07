Почему не удается переключить передачу АКПП из режима парковки — четыре причины

Автоматическая коробка, режим парковки. Фото: carfromjapan.com

Распространенная проблема автоматических коробок передач — невозможность переключить рычаг из режима парковки (P). Главные причины, почему такая неприятность может произойти и как разрешить непростую ситуацию.

Об этом сообщил SUV News.

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Датчик стоп-сигнала

В машинах с автоматической коробкой для выхода из режима парковки нужно нажимать на педаль тормоза. Если датчик не работает, он не может передать сигнал на соленоид блокировки переключения передач, из-за чего рычаг застрянет.

Соленоид блокировки передач

Этот компонент отвечает за безопасность, предотвращая выход автомобиля из режима парковки, пока не нажата педаль тормоза. Если соленоид поврежден трансмиссионный модуль управления не сможет разблокировать передачу.

Замок зажигания

Замок зажигания запускает двигатель и передает сигналы на соленоид блокировки передач. Если компонент поврежден, он не передает нужный сигнал, а рычаг передач не переключается.

Трансмиссионная жидкость

Эта жидкость важна для автоматической трансмиссии. Если ее уровень слишком низкий или она загрязнена, коробка может работать неправильно.

Ранее мы писали о типичных ошибках, из-за которых водители портят коробку передач авто. Также сообщалось об очень дешевом способе снизить расход топлива двигателем.