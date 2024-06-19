Какие плюсы и минусы коробок передач: механики, автомата, робота и вариатора

Установка трансмиссии на авто. Фото: motortrend.com

Каждая трансмиссия имеет свои преимущества и недостатки. На первый взгляд, автоматическая коробка передач удобнее механической, но у некоторых видов автоматов существуют свои малоприятные нюансы.

Об этом написал РБК-Украина.

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Механическая коробка передач

Шестерни в трансмиссии переключает водитель, передвигая рычаг в салоне автомобиля. Вторая часть МКПП — сцепление, управляемое педалью. Перемещаем рычаг коробки – нажимаем педаль при определенном положении акселератора. Такое управление требует внимания и напряжения. Однозначные преимущества механики — долговечность, низкая цена и простота ремонта.

Автоматическая коробка передач

Трансмиссия со сложной гидромеханической начинкой. От водителя требуется только выбор направления движения. Движение с места и смену ступеней осуществляет автоматика. Классический автомат надежен и долговечен. Коробка работает мягко, удобно и предсказуемо для водителя. Главные недостатки такой трансмиссии — высокая стоимость, более высокий расход горючего и худшая динамика.

Роботизированный автомат

Самый простой из всех роботов-автоматов — обычная механическая коробка со сцеплением, к которому пристроены электроприводы, переключающие шестерни в коробке. Эта трансмиссия — менее комфортная из всех, ведь при переключениях машина дергается, а иногда путается в передачах. Преимущества –— она дешевле и не повышает расход топлива.

Более совершенный тип роботизированных автоматов — преселективные (трансмиссии типов DSG, PDK, SMG, EDC). Здесь в одном корпусе помещены две механические коробки и два сцепления, управляемые сервоприводами, но из-за отдельного сцепления для каждой коробки переключение происходит мгновенно.

В результате машина ускоряется динамически и без рывков, не повышая расход топлива. Главные недостатки — коробка дорогая, ненадежная и требующая значительных средств на ремонт.

Вариатор

Смена передач в таких трансмиссиях происходит бесступенчато, ведь вместо главных шестерен в трансмиссии работает пара раздвижных шкивов, соединенных особым металлическим пасом. Шкивы автоматически изменяют диаметры, меняя при этом передаточное число. Все происходит плавно и комфортно.

Вариаторы дешевле гидромеханики и преселективного робота, расход топлива с ним также скромный. Главные минусы — такая трансмиссия требовательна к режиму эксплуатации и не очень долговечна, если она используется в пробках, на бездорожье или для скоростной езды.

Ранее мы писали о главных недостатках механической коробки передач. Также эксперты называли типичные ошибки, из-за которых водители портят коробку передач авто.