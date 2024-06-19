Які плюси та мінуси коробок передач: механіки, автомата, робота та варіатора

Встановлення трансмісії на авто. Фото: motortrend.com

Кожна трансмісія має свої переваги та недоліки. На перший погляд, автоматична коробка передач зручніша за механічну, але у деяких видів автоматів існують свої малоприємні нюанси.

Про це написав РБК-Україна.

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Механічна коробка передач

Шестерні в трансмісії перемикає водій, пересуваючи важіль в салоні автомобіля. Друга частина МКПП — зчеплення, яке керується педаллю. Переміщуємо важіль коробки — натискаємо педаль при певному положенні акселератора. Таке керування потребує уваги та напруження. Однозначні переваги механіки — довговічність, низька ціна та простота ремонту.

Автоматична коробка передач

Трансмісія зі складною гідромеханічною начинкою. Від водія вимагається лише вибір напрямку руху. Рушання з місця та зміну ступенів здійснює автоматика. Класичний автомат є надійним та довговічним. Коробка працює м'яко, комфортно та передбачувано для водія. Головні недоліки такої трансмісії — висока вартість, вища витрата пального та гірша динаміка.

Роботизований автомат

Найпростіший з усіх роботів-автоматів — звичайна механічна коробка зі зчепленням, до яких прилаштовані електроприводи, які перемикають шестерні у коробці. Ця трансмісія — найменш комфортна з усіх, адже при перемиканнях машина смикається, а інколи плутається у передачах. Переваги — вона дешевша та не підвищує витрати палива.

Досконаліший тип роботизованих автоматів — преселективні (трансмісії типів DSG, PDK, SMG, EDC). Тут в одному корпусі поміщено дві механічні коробки та два зчеплення, якими керують сервоприводи, але через окреме зчеплення для кожної коробки перемикання відбувається миттєво.

У підсумку машина прискорюється динамічно та без ривків, не підвищуючи витрати палива. Головні недоліки — коробка дорога, ненадійна та вимагає значних коштів на ремонт.

Варіатор

Зміна передач в таких трансмісіях відбувається безступінчасто, адже замість головних шестерень в трансмісії працює пара розсувних шківів, з’єднаних особливим металевим пасом. Шківи автоматично змінюють діаметри, змінюючи при цьому передавальне число. Все відбувається плавно та комфортно.

Варіатори дешевші за гідромеханіку та преселективного робота, витрата палива з ним також скромна. Головні мінуси — така трансмісія вимоглива до режиму експлуатації та не дуже довговічна, якщо вона здебільшого використовується в заторах, на бездоріжжі чи для швидкісної їзди.

Раніше ми писали про головні недоліки механічної коробки передач. Також експерти називали типові помилки, через які водії псують коробку передач авто.