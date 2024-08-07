Чому не вдається перемкнути передачу АКПП з режиму паркування — чотири причини

Автоматична коробка передач, режим паркування. Фото: carfromjapan.com

Поширена проблема автоматичних коробок передач — неможливість перемкнути важіль з режиму паркування (P). Головні причини, чому така халепа може статися та як розв'язати непросту ситуацію.

Про це повідомив SUV News.

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Датчик стоп-сигналу

В машинах з автоматичною коробкою, для виходу з режиму паркування потрібно натискати на педаль гальма. Якщо датчик не працює, то він не може передати сигнал на соленоїд блокування перемикання передач, через що важіль застрягне.

Соленоїд блокування передач

Цей компонент відповідає за безпеку, запобігаючи виходу автомобіля з режиму паркування, поки не натиснута педаль гальма. Якщо соленоїд пошкоджений трансмісійний модуль керування не зможе розблокувати передачу.

Замок запалювання

Замок запалювання запускає двигун та передає сигнали на соленоїд блокування передач. Якщо компонент пошкоджено, він не надсилає потрібний сигнал, а важіль передач не перемикається.

Трансмісійна рідина

Ця рідина важлива для роботи автоматичної трансмісії. Якщо її рівень занадто низький або вона забруднена, коробка може працювати неправильно.

Раніше ми писали про типові помилки, через які водії псують коробку передач авто. Також повідомляли про дуже дешевий спосіб знизити витрату пального двигуном.