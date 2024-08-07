Почему из глушителя течет вода и чем это угрожает автомобилю — ответ механика

Вода из глушителя авто. Фото: tours2piste.com

Часто водители замечают, что из глушителя автомобиля вылетают капли или даже выливается жидкость. Опытный механик рассказал, чем она опасна для машины.

Об этом написал AmperCar.

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Откуда вода в трубе

В подавляющем большинстве случаев из выхлопной трубы по капле вытекает обычная вода, образующаяся в процессе сгорания топлива в двигателе. В некоторых случаях концентрация воды в выхлопных газах может достигать 5%. Как только она конденсируется, то превращается в жидкость.

На автомобилях с мощными двигателями можно увидеть даже целые водопады. Ведь много воды скапливается в глушителе, а при стремительном старте задние колеса приседают и жидкость выливается из выхлопной трубы.

Риски воды

Вода в выхлопных газах кажется вполне естественным побочным продуктом сгорания топлива. Но углекислый газ, оксиды азота и серы, растворяясь в воде, образуют кислоту, которая потенциально опасна для авто.

Обычно выхлопная система изготавливается из нержавеющей стали, но даже она впоследствии подвергается агрессивному воздействию кислот. Во время ремонта неопытные водители экономят и выбирают дешевые детали вместо высококачественных нержавеющих элементов, что не надолго откладывает проблему.

Что нужно сделать

Можно самостоятельно просверлить специальное отверстие в глушителе для слива конденсата или обратиться в СТО с просьбой сделать это вместо вас.

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