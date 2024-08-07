Чому з глушника тече вода й чим це загрожує автомобілю — відповідь механіка

Вода з глушника авто. Фото: tours2piste.com

Досить часто водії помічають, що з глушника автомобіля вилітають краплі або навіть виливається рідина. Досвідчений механік розповів, чим вона небезпечна для машини.

Про це написав AmperCar.

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У переважній більшості випадків з вихлопної труби по краплі витікає звичайна вода, яка утворюється в процесі згоряння палива у двигуні. У деяких випадках концентрація води у вихлопних газах може досягати 5%. Як тільки вона конденсується, то перетворюється на рідину.

На автомобілях з потужними двигунами можна побачити навіть ціли водоспади. Адже багато води накопичується в глушнику, а при стрімкому старті задні колеса присідають, й рідина виливається з вихлопної труби.

Ризики води

Вода у вихлопних газах здається цілком природним побічним продуктом згоряння палива. Але вуглекислий газ, оксиди азоту та сірки, розчиняючись у воді, утворюють кислоту, яка є потенційно небезпечною для авто.

Зазвичай вихлопна система виготовляється з нержавіючої сталі, але навіть вона згодом зазнає агресивного впливу кислот. Під час ремонту недосвідчені водії заощаджують та вибирають дешеві деталі замість високоякісних нержавіючих елементів, що лише не надовго відкладає проблему.

Що потрібно зробити

Можна самостійно просвердлити спеціальний отвір у глушнику для зливу конденсату або звернутися до СТО з проханням зробити це замість вас.

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