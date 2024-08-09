Дешева водійська хитрість допоможе заощадити на масляному фільтрі — лайфхак

Масляний фільтр. Фото: machinerylubrication.com

Масляний фільтр під час техобслуговування може легко відкрутитися, а може прикипіти так, що молотком не відіб'єш. Фірмові знімачі є не у кожного, а універсальні здатні нашкодити деталі — зам'яти, не зрушивши її з мертвої точки.

Що робити у такому разі, написав Dexpens.

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Елегантне рішення

Варто передбачити такий результат, щоб у хвилину необхідності елегантно її розв'язати. Як саме? Хитрість полягає в заздалегідь встановленому на фільтрі великому гвинтовому хомуті. Він ніяк не впливає на систему подачі оливи у двигун, не заважає та не знижує потужність.

Ви отримуєте зручний та функціональний зачіп, а також точку натиску. За неї можна зачепитися ключем або безболісно вдарити по ній молотком, щоб зірвати прикипілий фільтр. Коштує хомут кілька десятків гривень, але рішення дає змогу значно прискорити та спростити знімання фільтра без втрат.

Фото: motodeal.com.ph

Копійчані лайфхаки не лише полегшують обслуговування та утримання автомобіля, а й дають змогу суттєво заощаджувати.

Раніше ми писали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно. Також пояснювали, чому не варто заливати спеціальні присадки у двигун автомобіля.