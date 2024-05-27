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Чому потрібно наливати оливу в масляний фільтр — як запобігти шкоді для двигуна

27 травня 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Експерти попередили, чому сухий масляний фільтр шкодить двигуну автомобіля
Заливка оливи в масляний фільтр. Фото: enginelabs.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Попереднє заповнення масляного фільтра є критично важливим кроком, який допомагає захистити двигун автомобіля та забезпечити його довговічність. Він запобігає потенційній шкоді, яку може отримати мотор під час запуску після заміни оливи.

Про це написала Avtosota.

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Запобігти зносу

Під час запуску двигуна після заміни оливи, масляна помпа починає перекачувати оливу через систему, щоб змастити рухомі частини. Якщо фільтр порожній, виникає тимчасова затримка в подачі оливи, що призводить до зносу деталей.

Тиск оливи

Порожній фільтр може призвести до падіння тиску оливи під час запуску, що може активувати індикатор низького тиску оливи та налякати водія.

Повітряні кишені

Заповнений фільтр допомагає уникнути повітряних кишень у масляній системі, які можуть призвести до кавітації та, як наслідок, до пошкодження масляної помпи та інших компонентів.

Робота двигуна

Одразу після запуску двигун працює з максимальною ефективністю, позаяк масляний фільтр уже заповнений та готовий до надійної роботи.

Раніше механіки пояснили, чому машина може витрачати забагато оливи. Також ми розповідали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно.

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