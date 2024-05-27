Эксперты предупредили, почему сухой масляный фильтр вредит двигателю автомобиля

Почему нужно наливать масло в масляный фильтр — как предотвратить вред для двигателя
Предварительное заполнение масляного фильтра является важным шагом, который помогает защитить двигатель автомобиля и обеспечить его долговечность. Он предотвращает потенциальный ущерб, который может получить мотор при запуске после замены масла.
Об этом написала Avtosota.
Предотвратить износ
При запуске двигателя после замены масла насос начинает перекачивать масло через систему, чтобы смазать подвижные части. Если фильтр пуст, возникает временная задержка в подаче масла, что приводит к износу деталей.
Давление масла
Пустой фильтр может привести к падению давления масла при запуске, что может активировать индикатор низкого давления масла и напугать водителя.
Воздушные карманы
Заполненный фильтр помогает избежать воздушных карманов в масляной системе, которые могут привести к кавитации и, как следствие, повреждению масляной помпы и других компонентов.
Работа двигателя
Сразу после запуска двигатель работает с максимальной эффективностью, поскольку масляный фильтр уже заполнен и готов к надежной работе.
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