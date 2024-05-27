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Почему нужно наливать масло в масляный фильтр — как предотвратить вред для двигателя

27 мая 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Эксперты предупредили, почему сухой масляный фильтр вредит двигателю автомобиля
Заливка масла в масляный фильтр. Фото: enginelabs.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Предварительное заполнение масляного фильтра является важным шагом, который помогает защитить двигатель автомобиля и обеспечить его долговечность. Он предотвращает потенциальный ущерб, который может получить мотор при запуске после замены масла.

Об этом написала Avtosota.

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Предотвратить износ

При запуске двигателя после замены масла насос начинает перекачивать масло через систему, чтобы смазать подвижные части. Если фильтр пуст, возникает временная задержка в подаче масла, что приводит к износу деталей.

Давление масла

Пустой фильтр может привести к падению давления масла при запуске, что может активировать индикатор низкого давления масла и напугать водителя.

Воздушные карманы

Заполненный фильтр помогает избежать воздушных карманов в масляной системе, которые могут привести к кавитации и, как следствие, повреждению масляной помпы и других компонентов.

Работа двигателя

Сразу после запуска двигатель работает с максимальной эффективностью, поскольку масляный фильтр уже заполнен и готов к надежной работе.

Ранее механики объяснили, почему машина может использовать слишком много масла. Также мы рассказывали, когда нужно менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно.

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