Четыре ошибки водителей, из-за которых двигатель авто выходит из строя

Большинство поломок можно избежать. Фото: pegasusengrg.com.sg

Капитальный ремонт двигателя стоит от 17 тыс. грн, по крайней мере, такой прайс публикуют СТО, чтобы сразу не испугать автовладельцев. Но в большинстве случаев таких поломок можно избежать, если не допускать типичных для водителей ошибок.

Об этом написал Ukr.Media.

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Несвоевременная чистка дросселя

В напряженном режиме работы и в тяжелых условиях вождения дроссельная заслонка, регулирующая количество топливно-воздушной смеси во время работы двигателя, может полностью засориться через 40 тыс. км пробега. Если стиль вождения более спокойный, достаточно проверять узел раз в 100 тыс. км.

Из-за загрязнения этой заслонки появляется затрудненный холодный запуск. Двигатель начинает работать неравномерно, машина будет глохнуть, а может вообще не завестись.

Изношенные свечи

Когда двигатель работает с изношенными свечами, топливо в цилиндре может сгорать не полностью. В результате будет теряться мощность, будет происходить плохой запуск и перерасход топлива.

В то же время несгоревшее горючее остается в цилиндрах, попадает в масло и разжижает его. Это приводит к резкому износу двигателя.

Несвоевременно промытые форсунки

Эти элементы системы впрыска топлива, предназначенные для дозированной подачи и распыления в камере сгорания, желательно промывать каждые 40 тыс. км пробега. Если об этом забыть, форсунка может не доливать топливо. Это приводит к ухудшению качества горюче-воздушной смеси. В результате двигатель начинает работать нестабильно, теряет в динамике. А последствия перелива топлива еще ужасней — возможный гидроудар.

Замена воздушного фильтра

Некоторые водители советуют производить замену фильтра каждые 8 тыс. км пробега, особенно в теплое время года на бездорожье. Забитый воздушный фильтр способен не только снижать производительность двигателя, но и приводит к тому, что в цилиндрах сгорает больше топлива, ведь воздух в нужной пропорции не поступает.

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