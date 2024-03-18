Чотири помилки водіїв, через які двигун авто виходить з ладу

Більшості поломок можна уникнути. Фото: pegasusengrg.com.sg

Капітальний ремонт двигуна коштує від 17 тис. грн, принаймні такий прайс оприлюднюють СТО, щоб одразу не налякати автовласників. Але у більшості випадків таких поломок можна уникнути, якщо не припускатися типових для водіїв помилок.

Про це написав Ukr.Media.

Читайте також:

Невчасне чищення дроселя

У напруженому режимі роботи та за важких умов водіння дросельна заслінка, яка регулює кількість паливно-повітряної суміші під час роботи двигуна, може повністю засмітитися через 40 тис. км пробігу. Якщо стиль водіння спокійніший, досить перевіряти вузол раз в 100 тис. км.

Через забруднення цієї заслінки з'являється утруднений холодний пуск. Двигун починає працювати нерівномірно, машина буде глухнути, а може й взагалі не завестися.

Зношені свічки

Коли двигун працює зі зношеними свічками, паливо в циліндрі може згоряти не повністю. В результаті буде втрачатися потужність, відбуватиметься поганий запуск та перевитрата палива.

Водночас незгоріле пальне залишається в циліндрах, потрапляє в оливу та розріджує її. Це призводить до різкого зношування двигуна.

Невчасно промиті форсунки

Ці елементи системи впорскування палива, призначені для його дозованої подачі та розпилення в камері згоряння, бажано промивати кожні 40 тис. км пробігу. Якщо про це забути, форсунка може не доливати паливо. Це призводить до погіршення якості паливо-повітряної суміші. В результаті двигун починає працювати нестабільно, втрачає в динаміці. А наслідки переливу палива ще жахливіші — можливий гідроудар.

Заміна повітряного фільтра

Деякі водії радять робити заміну фільтра кожні 8 тис. км пробігу, особливо у теплу пору року на бездоріжжі. Забитий повітряний фільтр здатний не лише знижувати продуктивність двигуна, але й призводить до того, що в циліндрах згорає більше палива, адже повітря в потрібній пропорції не надходить.

Раніше ми писали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно. Також пояснювали, чому не варто заливати спеціальні присадки у двигун автомобіля.