Дешевая водительская хитрость поможет сэкономить на масляном фильтре — лайфхак

Масляный фильтр. Фото: machinerylubrication.com

Масляный фильтр во время техобслуживания может легко открутиться, а может прикипеть так, что молотком не отобьешь. Фирменные съемники есть не у каждого, а универсальные способны навредить детали — замять, не сдвинув ее с мертвой точки.

Что делать в этом случае, написал Dexpens.

Читайте также:

Элегантное решение

Следует предусмотреть такой результат, чтобы в минуту необходимости элегантно ее решить. Как именно? Хитрость заключается в заранее установленном на фильтре большом винтовом хомуте. Он никак не влияет на систему подачи масла в двигатель, не мешает и не снижает мощность.

Вы получаете удобный и функциональный зацеп, а также точку нажатия. За нее можно зацепиться ключом или безболезненно ударить по ней молотком, чтобы сорвать прикипевший фильтр. Стоит хомут несколько десятков гривен, но решение позволяет значительно ускорить и упростить снятие фильтра без потерь.

Фото: motodeal.com.ph

Копеечные лайфхаки не только облегчают обслуживание и содержание автомобиля, но и позволяют существенно экономить.

Ранее мы писали, когда следует менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно. Также объясняли, почему не стоит заливать специальные присадки в двигатель автомобиля.